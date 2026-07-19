Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Meloni, il record e la resa dei conti

Andrea Bonini
©Ansa

Giorgia Meloni si prepara a diventare la premier più longeva della Repubblica. Ma la maggioranza mostra crepe, tra franchi tiratori e alleati inquieti. L’ascesa di Vannacci altera equilibri e strategie, spingendo tutti a riposizionarsi. E ogni decisione, da qui al voto, rischia di trasformarsi in un test di sopravvivenza

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ