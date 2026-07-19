Il viaggio del mate, da rito della condivisione a fenomeno globale
Per gli argentini è molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano, un gesto di condivisione e un simbolo nazionale. Oggi, però, il mate ha superato i confini del Sud America per conquistare sportivi, attori, influencer e consumatori di tutto il mondo. Dai social network ai negozi biologici europei, la sua diffusione racconta come una tradizione secolare possa trasformarsi in un fenomeno globale senza perdere, almeno in parte, la propria identità
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