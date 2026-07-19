Il Maestro dirige l’Orchestra Giovanile Cherubini, da lui stesso fondata più di vent’anni fa, a cui si sono uniti centinaia di studenti tra i 14 e i 33 anni provenienti da conservatori e istituti musicali. Tre concerti in tre luoghi simbolo del patrimonio italiano. “Potrei definire questa unione di gioventù come una specie di primavera nel nostro Paese in cui si parla di tante cose ma non c’è mai abbastanza attenzione a quello che è il tessuto musicale” sottolinea Muti a Sky Tg24. L’intervista
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