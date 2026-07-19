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Il grande male di David B. ha segnato la storia recente del fumetto

Gianmaria Tammaro

Usciva 30 anni fa il primo volume di un'opera che avrebbe influenzato diversi autori, una riflessione che scava nella memoria e nei ricordi, che non si nasconde, che non edulcora. Un fumetto moderno e, allo stesso tempo, senza età

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