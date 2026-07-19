Quanto costa un diritto a inquinare

La Commissione europea ha presentato la revisione dell'Ets, il mercato dei permessi di emissione che dal 2005 è il pilastro della politica climatica dell'Ue. Rallenta la stretta sulle quote, proroga le assegnazioni gratuite e promette una banca per la decarbonizzazione. Eppure nessuno festeggia: il governo italiano parla di proposta insufficiente, Confindustria di una condanna per l'industria, gli ambientalisti di una licenza per inquinare più a lungo. Come è possibile che una riforma scontenti tutti?