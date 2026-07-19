Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Diritti LGBTQ e immigrazione: italiani più avanti delle leggi?

Roberta Cavaglià

Su aborto, diritti di persone omosessuali e bisessuali, uguaglianza di genere, l'opinione pubblica italiana è in media più aperta rispetto alla politica. Restano però forti resistenze verso migranti e minoranze, in particolare persone rom e sinte

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ