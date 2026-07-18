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Musica

Cinque album per la colonna sonora dell’estate 2026

Michele Boroni

Michele Boroni
©Ansa

Dal groove globale dei Nu Genea al rock sinistro di Jack White fino alla rinascita dance di Madonna, passando dal pop rock travolgente di Olivia Rodrigo e alla dolce malinconia di Fulminacci, ecco i nostri consigli per la soundtrack di questa calda estate

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