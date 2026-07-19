Da George Floyd a Carlo Giuliani. Oggi America, ieri il G8 di Genova

Proprio 25 anni fa, il 19 luglio 2001 la prima giornata della mobilitazione del Social Forum era dedicata ai migranti. Ne abbiamo parlato con Luca Casarini che nel 2001 marciava con le tute bianche e oggi con Mediterranea guida le missioni di recupero dei migranti
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