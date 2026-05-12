Dal Karaoke con l'Ai ai party speaker: nuove relazioni con la musica

JBL compie 80 anni e per celebrare la ricorrenza il brand di HARMAN presenta una nuova generazione di prodotti che racconta come sta cambiando il nostro rapporto con musica e intrattenimento. Non solo speaker e cuffie: arrivano sistemi karaoke basati sull’intelligenza artificiale, auricolari con utili custodie smart, audio adattivo e party speaker sempre più immersivi. Un ecosistema che incarna la musica come spazio sociale