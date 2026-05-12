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Dal Karaoke con l'Ai ai party speaker: nuove relazioni con la musica

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

JBL compie 80 anni e per celebrare la ricorrenza il brand di HARMAN presenta una nuova generazione di prodotti che racconta come sta cambiando il nostro rapporto con musica e intrattenimento. Non solo speaker e cuffie: arrivano sistemi karaoke basati sull’intelligenza artificiale, auricolari con utili custodie smart, audio adattivo e party speaker sempre più immersivi. Un ecosistema che incarna la musica come spazio sociale

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