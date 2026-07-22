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Salute e Benessere

Migrazione sanitaria: oltre 600mila ricoveri oncologici fuori regione

Roberta Cavaglià

Nel 2022 i flussi di interregionali hanno superato i 5 miliardi di euro, con Campania, Calabria e Sicilia che perdono più pazienti e risorse verso Lombardia, Lazio e Veneto. Tra le cause, secondo un report di “Medici del mondo”, la progressiva mancanza di risorse del servizio sanitario nazionale

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