Migrazione sanitaria: oltre 600mila ricoveri oncologici fuori regione

Nel 2022 i flussi di interregionali hanno superato i 5 miliardi di euro, con Campania, Calabria e Sicilia che perdono più pazienti e risorse verso Lombardia, Lazio e Veneto. Tra le cause, secondo un report di “Medici del mondo”, la progressiva mancanza di risorse del servizio sanitario nazionale
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