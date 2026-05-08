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ChatGpt invierà notifiche a persona di fiducia in caso di indizi di autolesionismo

Tecnologia

Grazie alla nuova funzione 'Trusted Contact', la società potrà avvisare un familiare o un amico dell'utente che ritiene dare segni di grave disagio. Il servizio può essere attivato aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni 

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ChatGpt ha ampliato i propri servizi di assistenza locali grazie a 'Trusted Contact". Una funzione per cui l'intelligenza artificiale avviserà una persona di fiducia nel caso in cui rilevi preoccupazione per la sicurezza di un utente, a partire dai rischi di autolesionismo e suicidio. La novità si estende ai maggiori di 18 anni, che potranno attivarla aggiungendo un contatto fidato.

Come funziona 'Trusted Contact'

Se i sistemi e i revisori addestrati di ChatGpt riterranno a rischio la sicurezza di un utente, la società avviserà una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver. Si tratta "un ulteriore livello di supporto aggiuntivo ai servizi di assistenza locali già disponibili in ChatGpt", spiega la casa madre di OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale - che consentono ai genitori o ai tutori di ricevere avvisi quando ci sono segni di grave disagio per un account di adolescenti a cui sono collegati - ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. "Le notifiche non includono trascrizioni delle chat né dettagli di conversazioni private", specifica OpenAI. Sia l'utente che ha scelto il contatto fidato sia quest'ultimo, possono tornare indietro in qualsiasi momento. Nello sviluppo della funzionalità, la società ha lavorato con esperti, come medici e ricercatori del Global Physician's Network e del Well-Being Council.

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