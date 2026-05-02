L’Ai può essere "complice" di un killer se risponde alle sue domande?
Umanizzare l’intelligenza artificiale alimenta un’illusione che oscura la pericolosa incapacità dei sistemi di cogliere le reali intenzioni umane. Come dimostra il caso della strage di Tallahassee, i filtri di sicurezza falliscono quando i malintenzionati frammentano i loro piani criminali in prompt singolarmente innocui. Questa falla nel sistema solleva urgenti dilemmi etici sulla responsabilità delle Big Tech nel prevenire tragedie reali
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