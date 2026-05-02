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L’Ai può essere "complice" di un killer se risponde alle sue domande?

Beatrice Subissi

©Getty

Umanizzare l’intelligenza artificiale alimenta un’illusione che oscura la pericolosa incapacità dei sistemi di cogliere le reali intenzioni umane. Come dimostra il caso della strage di Tallahassee, i filtri di sicurezza falliscono quando i malintenzionati frammentano i loro piani criminali in prompt singolarmente innocui. Questa falla nel sistema solleva urgenti dilemmi etici sulla responsabilità delle Big Tech nel prevenire tragedie reali

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