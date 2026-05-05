Meta annuncia nuove funzionalità per tutelare i minori sui social

Dopo che l'Ue ha definito "inefficaci" i sistemi di verifica dell'età sui social dell'azienda, il colosso di Menlo Park ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare e rimuovere gli utenti di età inferiore ai 13 anni da Instagram e Facebook. Si tratta di una funzionalità in grado di esaminare post, commenti e biografie alla ricerca di riferimenti specifici, con uno studio di segnali visivi per stimare l'età approssimativa dell'utente
In arrivo nuove funzionalità di Meta per tutelare i minori sui social media. Dopo che l'Unione europea ha definito "inefficaci" i sistemi di verifica dell'età sui social dell'azienda, il colosso di Menlo Park ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare e rimuovere gli utenti di età inferiore ai 13 anni da Instagram e Facebook. L'azienda co-fondata da Mark Zuckerberg ha poi fatto sapere che "la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l'età degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, così da consentire loro di offrire esperienze adeguate all'età, come gli account per teenager".
Le nuove funzioni di controllo per i minori
I nuovi strumenti di controllo dell'età interessano attualmente Instagram nell'Unione Europea e in Brasile, oltre a Facebook negli Stati Uniti. L'iniziativa di Meta prevede l'impiego di una nuova tecnologia di analisi in grado di esaminare post, commenti e biografie alla ricerca di riferimenti specifici, come celebrazioni di compleanni o traguardi scolastici, affiancando a questi dati lo studio di segnali visivi tra cui la struttura ossea o l'altezza, per stimare l'età approssimativa dell'utente. Un processo che, come ha specificato l'azienda, non costituisce un sistema di riconoscimento facciale, ma una valutazione di parametri fisici generali per individuare profili che potrebbero aver fornito date di nascita non veritiere.
Disattivati gli account sotto i 13 anni
Gli account che saranno identificati come appartenenti a minori di 13 anni verranno disattivati, in attesa di una prova ufficiale dell'età per evitarne l'eliminazione definitiva. Parallelamente all'automazione, Meta ha anche semplificato la procedura di segnalazione degli account da parte della community, integrando modelli di intelligenza artificiale per supportare i revisori umani nella gestione dei flussi di lavoro. A breve, il colosso di Menlo Park inizierà a inviare notifiche ai genitori con consigli su come affrontare il tema dell'identità online con i propri figli.