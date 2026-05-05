Meta annuncia nuove funzionalità per tutelare i minori sui social

Dopo che l'Ue ha definito "inefficaci" i sistemi di verifica dell'età sui social dell'azienda, il colosso di Menlo Park ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare e rimuovere gli utenti di età inferiore ai 13 anni da Instagram e Facebook. Si tratta di una funzionalità in grado di esaminare post, commenti e biografie alla ricerca di riferimenti specifici, con uno studio di segnali visivi per stimare l'età approssimativa dell'utente

In arrivo nuove funzionalità di Meta per tutelare i minori sui social media. Dopo che l'Unione europea ha definito "inefficaci" i sistemi di verifica dell'età sui social dell'azienda, il colosso di Menlo Park ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare e rimuovere gli utenti di età inferiore ai 13 anni da Instagram e Facebook. L'azienda co-fondata da Mark Zuckerberg ha poi fatto sapere che "la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l'età degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, così da consentire loro di offrire esperienze adeguate all'età, come gli account per teenager".