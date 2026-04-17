IA e lavoro, cresce la domanda per tecnici specializzati: l'analisi

Dall'introduzione su larga scala dell'IA generativa e dei modelli LLM, la domanda di tecnici altamente specializzati ha registrato un'accelerazione marcata. I tecnici di robotica sono cresciuti del 107% a livello globale e del 152% in Italia. Gli Ingegneri HVAC, responsabili della progettazione e gestione dei sistemi di ventilazione e raffreddamento degli impianti, segnano un aumento del 67% nel mondo e del 74% nel nostro Paese. Anche i tecnici dell'automazione industriale mostrano un incremento rilevante: +51% a livello globale e +67% in Italia