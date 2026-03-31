Giornata del backup, 5 consigli per proteggere i dati dello smartphone

Oggi, 31 marzo, è il World Backup Day , una giornata dedicata alla protezione dei dati online e alla sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, che si celebra ogni anno dal 2011. Dalle foto ai numeri salvati in rubrica, fino a password, codici e informazioni personali, una parte sempre più ampia della vita quotidiana passa dallo smartphone. Non sempre, però, gestire questi contenuti è semplice: una difficoltà che riguarda in particolare gli utenti meno esperti. Lo conferma anche l’ultima ricerca di Emporia, dalla quale risulta che un over 70 su tre dichiara di avere problemi nella gestione di password, codici e dati sensibili. Per questo, in occasione della ricorrenza, l’azienda ha raccolto cinque consigli pratici per proteggere le informazioni personali e prevenire la perdita, anche irreversibile, dei dati.

I consigli degli esperti

Il primo passo è effettuare backup regolari, creando copie di sicurezza tramite servizi cloud oppure salvando periodicamente file e foto su un computer o su un hard disk esterno, così da poterli recuperare in caso di guasto o smarrimento del dispositivo. È utile anche attivare il backup automatico disponibile su molti smartphone, che consente di salvare in modo continuo foto, contatti e applicazioni. Questa funzione riduce il rischio di dimenticare il salvataggio manuale e garantisce una protezione costante delle informazioni più importanti. È importante, inoltre, proteggere lo smartphone con Pin, password o sistemi biometrici, come l’impronta digitale, per impedire accessi non autorizzati. A questo si aggiunge l’importanza di mantenere aggiornato il sistema operativo, così da beneficiare delle patch di sicurezza contro eventuali vulnerabilità e attacchi informatici. Infine, è necessario prestare attenzione a link e messaggi sospetti: e-mail, Sms o messaggi sui social possono nascondere tentativi di phishing. Evitare di aprire link o allegati provenienti da fonti sconosciute è una delle regole principali per proteggere i propri dati.



L’importanza di proteggere i propri dati

“Proteggere i propri dati oggi significa proteggere una parte importante della propria vita quotidiana: foto, contatti, ricordi, documenti personali”, ha dichiarato Mauro Invernizzi, amministratore delegato di emporia Italia, per poi sottolineare: “Se per molti utenti queste operazioni possono sembrare semplici, per altri rappresentano ancora una difficoltà concreta”.