Quest’asta “conferma l’esistenza di una domanda concreta, capace di riconoscere il valore culturale ed economico del videogioco, soprattutto quando inserito in un contesto istituzionale e supportato da certificazioni. È il primo passo concreto verso la legittimazione del mercato europeo del collezionismo videoludico”, ha detto Alberto Trussardi, fondatore di The Games Market.



"Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa prima asta. Abbiamo registrato una partecipazione attiva e competitiva. È la conferma che il mercato europeo del collezionismo videoludico certificato è maturo, reale e pronto per crescere. L'obiettivo che ci eravamo posti, dimostrare che questo segmento merita un contesto d'asta istituzionale, è stato pienamente raggiunto", ha aggiunto Pablo Carrara, presidente di Meeting Art.

Per approfondire: Lo speciale di Sky TG24 sui videogiochi