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Triste, solitario e Meta: Zuckerberg spegne il sogno del Metaverso

Davide Piacenza

Davide Piacenza

Dal rebranding di Facebook a Meta al flop del metaverso: la visione di Zuckerberg di un internet immersivo si scontra con scarso interesse, limiti tecnologici e costi enormi. Horizon Worlds fallisce, mentre l’industria vira sull’IA, segnando il ridimensionamento del progetto

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