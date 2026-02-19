Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Sovranità digitale: quanto dipendiamo dalle tecnologie Usa in Europa?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

In Europa il dibattito sulla sovranità digitale cresce mentre oltre il 74% delle aziende quotate usa tecnologie Usa. Paesi nordici e Regno Unito superano l’88%, Italia al 69%. Energia, banche, semiconduttori e automotive tra i settori più esposti. Solo pochi Paesi restano sotto la media

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ