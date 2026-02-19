La piattaforma è stata lanciata lo scorso 14 febbraio Santuario e Centro per l'Incontro Eucaristico in collaborazione con la madre di Acutis. "Portiamo avanti la sua missione, utilizzando la tecnologia moderna per proclamare che l'Eucaristia è il cuore vivo di Gesù”, ha fatto sapere Mary Bea Damico, direttrice esecutiva del Santuario. L’app permette di conoscere la vita e i miracoli del giovane e fruire dell'Adorazione Eucaristica online dalle cappelle di tutto il mondo

Dalla Chiesa arriva un’app ispirata alla vita e ai miracoli di San Carlo Acutis. Il 14 febbraio a Malvern, in Pennsylvania, il Santuario e Centro per l'Incontro Eucaristico dedicato al giovane canonizzato il 7 settembre 2005 ha lanciato la nuova piattaforma mobile sviluppata in collaborazione con la madre di Acutis. L'App riunisce storie documentate e pronte alla fruizione su mobile dei miracoli eucaristici raccontati da San Carlo nella sua Esposizione Internazionale dei Miracoli Eucaristici del Mondo, insieme a “Vivi come Carlo”, un viaggio interattivo attraverso i momenti decisivi della vita del ragazzo. Sull’app si trova poi uno spazio dedicato all'Adorazione Eucaristica online dalle cappelle di tutto il mondo.

App porta avanti la missione di Acutis

"Carlo ha utilizzato la tecnologia del suo tempo per avvicinare le persone a Gesù nell'Eucaristia", spiega Mary Bea Damico, direttrice esecutiva del Santuario di San Carlo Acutis presso la Malvern Retreat House. Acutis, morto nel 2006 e canonizzato nel 2025, ha infatti sfruttato la tecnologia per per catalogare e promuovere i miracoli eucaristici studiati e approvati dalla Chiesa. "Con questa app - ha aggiunto Damico - portiamo avanti questa missione, utilizzando la tecnologia moderna per proclamare che l'Eucaristia è il cuore vivo di Gesù. L'app condivide anche il meraviglioso percorso di vita di San Carlo e invita tutti a progredire nel proprio cammino per diventare i santi che sono stati creati per essere”.