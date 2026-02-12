Apple, aggiornamento iOS 26.3: le novità e cosa aspettarsi

Il nuovo aggiornamento semplifica il trasferimento dei dati da iPhone ad Android, apre all’inoltro delle notifiche su accessori di terze parti, seppur con alcune limitazioni, e amplia l’accoppiamento rapido a cuffie e smartwatch non Apple

C’è una novità nel mondo Apple . Dopo il rilascio della versione Release Candidate la scorsa settimana, iOS 26.3 è ora ufficialmente disponibile per tutti gli utenti. L’aggiornamento per iPhone può essere scaricato dalle Impostazioni, nella sezione Generali e poi Aggiornamento software. Le novità non sono rivoluzionarie, ma introducono alcune funzioni utili e miglioramenti sul fronte della compatibilità e della protezione.

Meno barriere tra iOS e altri dispositivi: le novità

Una delle principali novità riguarda il trasferimento dei dati da iPhone ad Android, ora più immediato. Con il nuovo update, è sufficiente avvicinare i due dispositivi, effettuare il collegamento e procedere con lo spostamento di contenuti come password, messaggi e note, purché non protette da blocco. Il tutto senza dover installare applicazioni aggiuntive. Con iOS 26.3 arriva anche l’inoltro delle notifiche su accessori di terze parti non prodotti da Apple, come ad esempio smartwatch Android. La funzione consente di visualizzare l’intero contenuto delle notifiche direttamente sul dispositivo e di scegliere da quali app riceverle. Al momento, però, non tutti gli utenti possono ancora provarla. Inoltre, l’inoltro può essere attivo su un solo dispositivo alla volta: se le notifiche vengono inviate a uno smartwatch di terze parti, non saranno visibili su Apple Watch, e viceversa. L’opzione si trova nella sezione Notifiche dell’app Impostazioni ed è legata agli adeguamenti richiesti dal Digital Markets Act europeo. IOS 26.3, inoltre, estende l’accoppiamento di prossimità anche a cuffie e smartwatch di terze parti. Gli accessori potranno essere collegati a un dispositivo iOS con un solo tocco, in modo simile agli AirPods, semplicemente avvicinandoli a un iPhone o a un iPad.



Aggiornamenti di sicurezza in background



Tra le novità più rilevanti sul piano tecnico ci sono gli aggiornamenti di sicurezza in background. Si tratta di una funzione che introduce ulteriori protezioni tra un aggiornamento software e l’altro per componenti come il browser Safari, il framework WebKit e altre librerie di sistema con patch di sicurezza più piccole. Arrivano anche novità meno significative, come gli Sfondi Meteo dinamici, che cambiano in base alle reali condizioni atmosferiche, e una nuova impostazione che consente agli operatori di attivare o disattivare la crittografia end-to-end per messaggi RCS.