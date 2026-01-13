Apple Watch e Fitness+: il nuovo anno all’insegna del movimento

Apple continua a puntare sul binomio salute e tecnologia per aiutare milioni di persone a mantenere i buoni propositi di fitness nel nuovo anno. Una nuova analisi dell’Apple Heart and Movement Study conferma che chi usa Apple Watch tende a incrementare i livelli di attività fisica all'inizio dell'anno e a mantenerli costanti nei mesi successivi. Per sostenere questa tendenza, il servizio Apple Fitness+ introduce nuovi programmi settimanali, playlist musicali dedicate e nuovi episodi della serie “Passeggiamo” con ospiti come Penn Badgley, Mel B e Michelle Monaghan.

Allenamenti guidati e sfide motivazionali

Fitness+, in particolare, propone quattro nuovi programmi pensati per “creare costanza”: dal ritorno al fitness con sessioni brevi di rafforzamento, HIIT e yoga, fino a routine più strutturate per chi vuole consolidare la pratica. La serie “Artista in primo piano” aggiunge allenamenti con musica di KAROL G e, a febbraio, di Bad Bunny. Per chi cerca un incentivo extra, Apple Watch offre la medaglia “Benvenuto nuovo anno” e una sfida speciale su Strava: completando 12 allenamenti entro gennaio si ottiene un badge esclusivo.