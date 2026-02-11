Seedance 2.0, nuovo modello di ByteDance per generare video con l’AI

Con semplici suggerimenti, l’intelligenza artificiale creata dal colosso cinese è in grado di creare video con scene, effetti sonori e riprese da blockbuster senza precedenti. Si tratta del “modello di generazione video AI più avanzato disponibile, superando Sora 2 di OpenAi e Veo 3.1 di Google nei test pratici", fanno sapere dalla società di consulenza svizzera Ctol Digital Solutions

Si chiama Seedance 2.0 ed è il nuovo modello di creazione video basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda cinese ByteDance. Il colosso ha lanciato la sua nuova invenzione in Cina in modalità di test limitata ma le immagini sintetiche iperrealistiche create dall’AI stanno già inondando le piattaforme dei social media in tutto il mondo. Tra le clip pubblicate dagli utenti compaiono lunghi combattimenti fantasy in stile blockbuster e inquadrature panoramiche che mostrano superfici dettagliate con una qualità di generazione video e di resa finale senza precedenti. "Questa categoria si sta evolvendo a una velocità incredibile. E la Cina sembra essere in vantaggio", ha commentato Inaki Berenguer della società di venture capital LifeX. "È incredibile cosa si possa creare con semplici suggerimenti (scene, riprese multiple, effetti sonori, voci...)", ha sottolineato, riferendosi ai video di Seedance.