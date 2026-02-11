Seedance 2.0, nuovo modello di ByteDance per generare video con l’AI

Seedance 2.0, il nuovo modello di ByteDance per generare e modificare video con l’AITecnologia
Con semplici suggerimenti, l’intelligenza artificiale creata dal colosso cinese è in grado di creare video con scene, effetti sonori e riprese da blockbuster senza precedenti. Si tratta del “modello di generazione video AI più avanzato disponibile, superando Sora 2 di OpenAi e Veo 3.1 di Google nei test pratici", fanno sapere dalla società di consulenza svizzera Ctol Digital Solutions
Si chiama Seedance 2.0 ed è il nuovo modello di creazione video basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda cinese ByteDance. Il colosso ha lanciato la sua nuova invenzione in Cina in modalità di test limitata ma le immagini sintetiche iperrealistiche create dall’AI stanno già inondando le piattaforme dei social media in tutto il mondo. Tra le clip pubblicate dagli utenti compaiono lunghi combattimenti fantasy in stile blockbuster e inquadrature panoramiche che mostrano superfici dettagliate con una qualità di generazione video e di resa finale senza precedenti. "Questa categoria si sta evolvendo a una velocità incredibile. E la Cina sembra essere in vantaggio", ha commentato Inaki Berenguer della società di venture capital LifeX. "È incredibile cosa si possa creare con semplici suggerimenti (scene, riprese multiple, effetti sonori, voci...)", ha sottolineato, riferendosi ai video di Seedance.
Modello più avanzato di Sora 2 di OpenAi e Veo 3.1 di Google
La società di consulenza svizzera Ctol Digital Solutions lo ha definito "il modello di generazione video AI più avanzato disponibile, superando Sora 2 di OpenAi e Veo 3.1 di Google nei test pratici". Inoltre, “rappresenta un cambiamento fondamentale nelle capacità di generazione video, non solo in termini di qualità visiva, ma anche nell'automazione del giudizio editoriale, precedentemente riservato a professionisti qualificati", sottolineano da Ctol Digital Solutions. Intanto, sulla scia del successo, come rileva Bloomberg all’inizio di questa settimana “l'entusiasmo ha fatto salire le azioni delle aziende cinesi di intrattenimento e gaming, con un balzo del 20% per l'editore Col Group e del 10% per Shanghai Film Co”.
Leggi anche
Discord introduce il riconoscimento facciale per la verifica dell'età
Lucca Comics & Games 2025, i costumi dei cosplayer. FOTO
Anche quest'anno migliaia di appassionati hanno invaso il centro di Lucca per vivere da vicino il mondo del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema e delle serie televisive. Tra espositori da tutto il mondo, anteprime cinematografiche, eventi ed incontri, anche tantissimi cosplayer. Ecco alcuni dei più curiosi