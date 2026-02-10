Da marzo la piattaforma usata dai gamer imposterà di default l’account destinato agli utenti più piccoli: chi vuole sbloccare altre funzioni deve passare obbligatoriamente per il riconoscimento facciale e la verifica dell’età. Discord ha annunciato la formazione di un "Teen Council" per ascoltare direttamente le esigenze degli adolescenti

Anche Discord introduce il riconoscimento facciale per la verifica dell’età. L’app di messaggistica, utilizzata principalmente da videogiocatori e adolescenti, di regola non accetta utenti inferiori ai 13 anni ma non applicava criteri validi per il controllo degli iscritti. A partire da marzo, il social network statunitense applicherà di default a tutti gli account della sua piattaforma filtri e protezioni destinati ai giovani utenti. Coloro che vorranno rimuovere tali restrizioni dovranno sottoporsi al riconoscimento facciale e soddisfare i requisiti di età minima. La novità di Discord arriva in Italia dopo una simile decisione introdotta anche dal videogioco Roblox che da inizio gennaio effettua la verifica facciale per adattare l'esperienza di chat a determinate fasce d'età.

L’account adatto agli adolescenti prevede l'oscuramento automatico dei contenuti sensibili e il blocco dell'accesso a spazi riservati agli adulti, come la possibilità di partecipare alle dirette. La gestione della messaggistica privata verrà modificata, isolando le richieste provenienti da sconosciuti in una casella dedicata, per prevenire potenziali rischi di adescamento. Per rimuovere queste limitazioni, sarà necessario superare un processo di verifica dell'età tramite video selfie o l'invio di documenti d'identità, con l'obiettivo di impedire ai minori di entrare in contatto con ambienti non idonei. Anche in questo caso, la piattaforma assegnerà una fascia all'utente, "che potrà essere contestata ripetendo la procedura", spiega una nota sul sito ufficiale.

Il “Teen Council”

Ma le novità non sono finite. Oltre ai cambiamenti legati alle verifiche di sicurezza, Discord ha annunciato la formazione di un "Teen Council" per ascoltare direttamente le esigenze degli adolescenti. Si tratta di un gruppo di persone tra i 13 e i 17 anni che aiuterà l'azienda "a comprendere quello di cui gli adolescenti hanno bisogno, senza dare nulla per scontato, per capire cosa li fa sentire in pericolo o al sicuro online".