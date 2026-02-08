Cannes, World AI Festival: date, programma ed eventi

La manifestazione si terrà dal 12 al 13 febbraio presso il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, in Francia
Cannes non è più solo la città del cinema. Dal 12 al 13 febbraio, il Palais des Festivals et des Congrès si trasforma nell'epicentro tecnologico globale ospitando la quinta edizione del World AI Cannes Festival (WAICF). Nato dall'iniziativa di David Lisnard, sindaco di Cannes, l'evento si conferma come l'appuntamento B2B e formativo più importante d'Europa per il settore MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) al di fuori di Parigi.
Un programma tra strategia aziendale e impatto sociale
Il cuore del WAICF 2026 è la capacità di far dialogare i colossi della tecnologia con i decisori del settore, con un obiettivo chiaro: lavorare per un'AI che sia etica e sostenibile. La manifestazione offre una vetrina per le più recenti innovazioni nel campo dell'AI ed è pensata per connettere le aziende a nuovi mercati e tendenze emergenti. L'attenzione di quest'anno è focalizzata su quattro pilastri industriali che stanno già vivendo una trasformazione radicale: bancario e finanziario, sanitario, manifatturiero e retail.
I numeri dell'evento
L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di moltissime persone, tra spettatori e relatori, con cifre che testimoniano la rilevanza globale della manifestazione: 10.000 partecipanti attesi da tutto il mondo; 320 opinion leader e speaker internazionali; 220 espositori pronti a mostrare le ultime innovazioni tecnologiche; 600 opportunità di business facilitate da sessioni di networking mirate.
Presenze istituzionali e speaker di spicco
La rilevanza del festival è sottolineata dalla partecipazione di figure chiave nel comparto tecnologico come Clara Chappaz, Ministra delegato per l'AI e le tecnologie digitali, Gilles Roth, Ministro delle Finanze del Lussemburgo e Jerry Sheehan, direttore per la Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione dell'Ocse. Sul palco e nelle aree espositive si alterneranno i giganti del tech. Aziende come Meta FAIR, Google, AWS, IBM, HP, SAP, JPMorgan Chase & Co. e l'italiana Lutech presenteranno casi d'uso reali concentrandosi sul valore aggiunto dell'AI per il business.
Non solo business: l'AI per tutti
Oltre al programma Top Executive, che coinvolge i dirigenti di oltre 60 grandi aziende in incontri esclusivi, il WAICF riserva uno spazio fondamentale alla sensibilizzazione del grande pubblico. Una giornata speciale sarà dedicata ai non addetti ai lavori che potranno esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale attraverso esperienze immersivi ed eventi interattive, permettendo a tutti di comprendere come questa tecnologia stia già plasmando il mondo di domani, tra opportunità e sfide etiche.