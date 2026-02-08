Cannes, World AI Festival: date, programma ed eventi

Un programma tra strategia aziendale e impatto sociale

Il cuore del WAICF 2026 è la capacità di far dialogare i colossi della tecnologia con i decisori del settore, con un obiettivo chiaro: lavorare per un'AI che sia etica e sostenibile. La manifestazione offre una vetrina per le più recenti innovazioni nel campo dell'AI ed è pensata per connettere le aziende a nuovi mercati e tendenze emergenti. L'attenzione di quest'anno è focalizzata su quattro pilastri industriali che stanno già vivendo una trasformazione radicale: bancario e finanziario, sanitario, manifatturiero e retail.