Web Summit 2026 a Doha in Qatar: date, ospiti ed eventi

Manca pochissimo all’apertura del Web Summit 2026 a Doha, in Qatar : l’evento è infatti in programma dall’1 al 4 febbraio presso l’Exhibition and Convention Center nella capitale del paese. Nel corso dei 4 giorni, si legge sul sito ufficiale del Summit, “si riuniranno migliaia di imprenditori internazionali, investitori e leader”. L’evento dovrebbe raccogliere la partecipazione di oltre 30mila persone, tra cui oltre 700 investitori e più di 1500 startup: il Web Summit Qatar infatti “aiuta a connettere una nuova generazione di imprenditori in Medio Oriente con investitori, giornalisti e altro ancora in tutto il mondo”.

Il programma e gli ospiti del Web Summit 2026

L’evento si aprirà ufficialmente il 1° febbraio alle 18 ore locali, con la Opening Night all’Exhibition and Convention Center, e si concluderà il 4 febbraio alle 17. Nel corso delle quattro giornate ci saranno decine di summit, panel e masterclass dove si alterneranno gli ospiti e gli speaker del Web Summit 2026 a Doha. Tra i nomi più rilevanti a essere presenti all’evento di quest’anno ci sono Cliff Obrecht, cofondatore e COO di Canva, Larry Li, fondatore e Managing Partner di Amino Capital, Mati Staniszewski, cofondatore di Elevenlabs e Sua Altezza Reale Sheikha Moza Bint Nasser, presidentessa della Qatar Foundation e madre dall’attuale Emiro Al Thani.

La storia del Web Summit a Doha

Non si tratta della prima edizione del Web Summit in Qatar: l’anno scorso infatti a Doha si è celebrato il secondo appuntamento di questo evento. Nel 2025 si sono registrati 25.747 partecipanti da 124 paesi del mondo, 723 investitori e 1520 startup: c’è stato inoltre un aumento del 140% nella presenza di quelle qatariote, la cui grande maggioranza era attiva nel settore dell’intelligenza artificiale. Nel corso degli anni hanno partecipato come partner dell’evento grandi realtà come Microsoft, Amazon, Meta, Ibm e molte altre.

Che cos’è il Web Summit

I quattro giorni in programma a Doha non sono un evento isolato, ma fanno parte di un più ampio insieme di eventi targati Web Summit. Il progetto è stato fondato nel 2009 da Paddy Cosgrave, e ha preso il via come conferenza tech nell’ottobre di quell’anno con la partecipazione di 150 persone. Da allora Web Summit ha riunito più di un milione di persone del mondo dell’imprese da tutto il mondo: l’evento principale è quello di Lisbona, che si tiene ogni anno nel mese di novembre. Nel corso dell’anno però ce ne sono diversi altri collegati: si tiene infatti il Web Summit Rio per il Sud America, il Web Summit Qatar per il Medio Oriente, il Web Summit Vancouver per il Nord America e RISE in Asia.