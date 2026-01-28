Pinterest annuncia licenziamenti, 15% dei dipendenti sostituiti da AI

Pinterest annuncia licenziamenti, tagli fino al 15%: dipendenti saranno sostituiti dall’AITecnologia
Saranno 780 le posizioni tagliate nel nuovo piano dell’azienda che punta a destinare maggiori fondi per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il piano, secondo il programma stabilito dai vertici di Pinterest, dovrebbe concludersi alla fine di settembre 2026
Pinterest annuncia un piano di licenziamenti: il social network lascerà a casa quasi il 15% dei suoi dipendenti e ridurrà gli spazi dedicati agli uffici. La notizia è arrivata martedì 27 gennaio dalla stessa azienda che, in un periodo in cui la competizione con gli altri social si fa sempre più grande, ha deciso di destinare risorse maggiori allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Per Pinterest è importante attrarre operatori di marketing digitale che, attualmente, sono più proiettati verso Instagram e TikTok grazie alla loro vasta base di utenti. Per questo rinnovamento, come riporta Reuters, Pinterest ha stimato una spesa, al lordo delle imposte, pari a circa 35-45 milioni di dollari. Le azioni della società sono scese del 3,5% nelle negoziazioni pre-mercato. Lo scorso anno erano scese di quasi l'11%.
Taglio di quasi il 15%
Il numero effettivo dei licenziamenti sarebbe di 780 posizioni a fronte di un totale di 5.205 dipendenti a tempo pieno, in base ai dati di settembre 2025. Il piano di ristrutturazione interna, secondo quanto reso noto da Pinterest, dovrebbe essere completato entro la fine del terzo trimestre dell’anno in corso, quindi il 30 settembre 2026. Alcuni dirigenti dell’azienda, presenti al World Economic Forum di Davos nei giorni scorsi, in vista dei nuovi licenziamenti hanno però voluto rassicurare i lavoratori affermando che, sebbene alcuni posti di lavoro scompariranno, ne nasceranno di nuovi anche grazie all’evoluzione del settore digitale.