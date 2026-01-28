Pinterest annuncia licenziamenti, 15% dei dipendenti sostituiti da AI

Pinterest annuncia un piano di licenziamenti: il social network lascerà a casa quasi il 15% dei suoi dipendenti e ridurrà gli spazi dedicati agli uffici. La notizia è arrivata martedì 27 gennaio dalla stessa azienda che, in un periodo in cui la competizione con gli altri social si fa sempre più grande, ha deciso di destinare risorse maggiori allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Per Pinterest è importante attrarre operatori di marketing digitale che, attualmente, sono più proiettati verso Instagram e TikTok grazie alla loro vasta base di utenti. Per questo rinnovamento, come riporta Reuters, Pinterest ha stimato una spesa, al lordo delle imposte, pari a circa 35-45 milioni di dollari. Le azioni della società sono scese del 3,5% ‍nelle negoziazioni pre-mercato. Lo scorso anno erano scese di quasi l'11%.