La nuova Siri “a base di Gemini”: cos’ha in mente Apple

La Mela sarebbe pronta a mostrare già nelle prossime settimane una Siri profondamente rinnovata, potenziata dai modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google. Non un annuncio definitivo ma il primo passo visibile di un lavoro iniziato negli ultimi mesi tra Cupertino e Mountain View, che potrebbe (finalmente) portare a un assistente più rapido, più contestuale e più intuitivo che sarà svelato alla WWDC di giugno