Tecnologia

Ma quindi l’Ia è una “inventrice”?

Simone Cosimi

Le nuove linee guida dell’Ufficio brevetti statunitense stabiliscono che l’intelligenza artificiale non può essere riconosciuta come “inventrice” ma solo come strumento nelle mani degli esseri umani. Una posizione che riflette l’attuale quadro europeo e internazionale ma che non chiude affatto il dibattito. Anzi: con modelli generativi sempre più autonomi, la domanda su chi detenga i diritti di opere e invenzioni create insieme alle macchine diventerà uno dei temi centrali dei prossimi anni. O forse mesi

