AI, Festival del Futuro a Verona: date, programma ed eventi

Tecnologia

Dal 26 al 29 novembre a Verona Fiere torna la rassegna del Gruppo Athesis con talk e ospiti. Il titolo scelto per la rassegna è: 'Intelligenza responsabile: dall'uomo vitruviano all'uomo di silicio'

 

 

Il Festival del Futuro Education, l'evento promosso da Gruppo editoriale Athesis, Mit Sloan Management Review Italia, con il supporto di Edi - Eccellenze d'Impresa, in sinergia con JOB&Orienta, inizia oggi e durerà sino a sabato 29 novembre nello Spazio Donizzetti e lo Spazio Forum di Veronafiere. Sarà un confronto sull'Intelligenza Artificiale declinata in tutte le sue potenzialità. Infatti il titolo scelto per la rassegna è: 'Intelligenza responsabile: dall'uomo vitruviano all'uomo di silicio'.

Il Gruppo Athesis

La grande novità di quest'anno è che al Padiglione 9, il Gruppo editoriale Athesis accoglierà il pubblico a Casa Athesis, con un palinsesto di appuntamenti dedicati al giornalismo, al mondo del lavoro e della comunicazione. Direttori, giornalisti, tecnici, manager e figure del mondo editoriale racconteranno da vicino il loro lavoro, illustrando come nasce un giornale, come si sviluppa il mercato editoriale e le strategie di marketing annesse, le logiche dietro a programmi radio e tv e come ogni giorno si riesca a dare voce al territorio.

  • Mercoledì 26 si parlerà di 'Come funziona una casa editrice' e 'Come si fa un libro' e, a seguire il mondo delle notizie sul web con il talk 'Un mare, digitale, di notizie: come restare a galla' e il dietro le quinte televisivo con il talk 'Facciamo insieme un tg'. Per finire, i meccanismi dietro alla creazione di un quotidiano nell'appuntamento 'Come nasce un giornale' con il Direttore del quotidiano L'Arena Massimo Mamoli.
  • Giovedì 27 è dedicato alla comunicazione con 'Experience: ideare, creare, organizzare un evento' e a seguire 'Radio: musica, notizie e intrattenimento' con gli ascoltatori che diventano protagonisti e con 'Zeep! Lavorare nella comunicazione oggi e domani' in cui si approfondiscono le tecniche e le strategie che valorizzano la creatività. Nella giornata di venerdì verrà approfondita l'informazione nelle sue varie declinazioni: giornalisti e direttori si interfacceranno in una riflessione sull'evoluzione dei media locali.
  • Sabato 29 novembre ci sarà l'evento Zeep! Agency con Don Mazza, per parlare di comunicazione e scuola.

Gli altri appuntamenti

  • Oggi dalle 9.30 allo Spazio Donizetti si inaugura il Festival con il keynote speech a cura di Anna Russo, responsabile radiologia senologica dell'IRCCS Sacro Cuore don Calabria di Negrar, dal titolo "Importanza, prevenzione e utilizzo dell'AI per diagnosi e cura". A seguire il panel "Usare e riusare con intelligenza. Artificiale?", a cui parteciperanno Giuseppe Piardi, Managing Director Stena Recycling Italia e Camilla Colucci, Co-founder & CEO Circularity.
  • Giovedì 26 novembre dalle 9.30 sempre allo Spazio Donizzetti è la volta del keynote speech di Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi spa. A seguire, il talk "AI e creatività. Convivenza possibile?" a cui parteciperanno Camilla Brossa, Ceo di Gaia Consulting, Barbara Quacquarelli, Editor in Chief MIT Sloan Management Review Italia, Selena Bellomi, Fondazione Arena Area Didattica e Luca Bassanese, musicista. Al pomeriggio "Scuola e formazione nel futuro" con Valeria Mantovan, Assessore istruzione e lavoro della Regione Veneto e Simona Tironi, assessore istruzione e lavoro della Regione Lombardia.
  • Venerdì 28 novembre il viaggio fra le potenzialità dell'AI riprende. Alle 11.30 allo Spazio Forum con Nelly Girlanda, responsabile comunicazione e relazioni istituzionali di A4 Holding in "Tecnologia e talento: il nuovo volto delle infrastrutture". A seguire il panel "Le skills del futuro, i sogni e la prossima rivoluzione" con Camilla Brossa, Marco Bentivogli, Co-fondatore di Base Italia, Marta Cenzi, Responsabile Area istituzionale Fondazione Cariverona e Giovanni Costa, professore organizzazione aziendale Università degli Studi di Padova.
  • Si chiude sabato 29 novembre con un appuntamento per le famiglie. Alle 10 ci sarà il talk intitolato "Essere genitori e figli all'epoca dell'AI", con Luca Tremolada, giornalista del Sole24Ore e autore de "La lezione è finita", Andrea Maggi, docente e protagonista de Il Collegio e Cristina Riccardi, vice presidente Forum Associazioni Familiari.

AI, Festival del Futuro a Verona: date, programma ed eventi

