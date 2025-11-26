AI, Festival del Futuro a Verona: date, programma ed eventi

Dal 26 al 29 novembre a Verona Fiere torna la rassegna del Gruppo Athesis con talk e ospiti. Il titolo scelto per la rassegna è: 'Intelligenza responsabile: dall'uomo vitruviano all'uomo di silicio'

Il Festival del Futuro Education, l'evento promosso da Gruppo editoriale Athesis, Mit Sloan Management Review Italia, con il supporto di Edi - Eccellenze d'Impresa, in sinergia con JOB&Orienta, inizia oggi e durerà sino a sabato 29 novembre nello Spazio Donizzetti e lo Spazio Forum di Veronafiere. Sarà un confronto sull'Intelligenza Artificiale declinata in tutte le sue potenzialità. Infatti il titolo scelto per la rassegna è: 'Intelligenza responsabile: dall'uomo vitruviano all'uomo di silicio'.

Il Gruppo Athesis

La grande novità di quest'anno è che al Padiglione 9, il Gruppo editoriale Athesis accoglierà il pubblico a Casa Athesis, con un palinsesto di appuntamenti dedicati al giornalismo, al mondo del lavoro e della comunicazione. Direttori, giornalisti, tecnici, manager e figure del mondo editoriale racconteranno da vicino il loro lavoro, illustrando come nasce un giornale, come si sviluppa il mercato editoriale e le strategie di marketing annesse, le logiche dietro a programmi radio e tv e come ogni giorno si riesca a dare voce al territorio.