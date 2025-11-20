Da “admin” alle bestemmie, quali sono le password più usate nel 2025

Nel nostro Paese, le sequenze usate per proteggere profili social, accessi ai siti web e anche a conti finanziari, sono spesso legate alle passioni nazionali e al folclore locale. Il calcio è onnipresente, con riferimenti frequenti alla propria squadra del cuore, come dimostrano "juventus" o combinazioni come "Napoli1926". Non mancano riferimenti come "123stella" o "ciaociao", e termini curiosi come "perlenera".