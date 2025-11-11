Single's Day, gli sconti migliori su elettronica, telefoni e moda

Oggi, martedì 11 novembre, in occasione della giornata dei single, una ricorrenza molto popolare in Cina e poi diffusa in tutto il mondo, gli store online internazionali proporranno numerosi sconti e promozioni imperdibili su prodotti di elettronica, telefonia, tech, moda, beauty e molto altro

Al via oggi il Single's Day, uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno tra gli amanti dello shopping. Oggi, martedì 11 novembre, in occasione della giornata dei single, una ricorrenza molto popolare in Cina e poi diffusa in tutto il mondo, gli store online internazionali proporranno numerosi sconti e promozioni imperdibili su prodotti di elettronica, telefonia, tech, moda, beauty e molto altro.

Il Single's Day

L'iniziativa nasce dalla ricorrenza cinese che celebra i single di tutto il mondo. È stata scelta come data l'11 novembre (11/11) proprio perché il numero 1 rappresenta l'individuo solitario. Con il tempo la festività si è trasformata anche in una delle più grandi giornate di shopping del mondo, che precede l'attesissimo Black Friday, quest'anno in programma nella giornata di venerdì 28 novembre.

Gli sconti

Tra le aziende che oggi aderiranno al Single's Day troviamo MediaWorld, Unieuro, Xiaomi, Euronics ed Expert, che presenteranno numerose offerte su smartphone, notebook e televisori, includendo anche sezioni ricondizionati a prezzi interessanti per chi cerca risparmio. Ad aderire alla giornata sarà anche Amazon, che offrirà diverse “offerte lampo” su migliaia di articoli in promozione. Anche il mondo beauty proporrà diverse promozioni: è il caso di Sephora che ha creato una apposita pagina dedicata al Singles’ Day con sconti su make-up, skincare, profumi e kit esclusivi. Non mancheranno poi sconti anche su Lookfantastic, Notino, Douglas e altri grandi player beauty.