Rockstar Games, rimandato il lancio di GTA 6. Ecco quando uscirà

"Ciao a tutti, Grand Theft Auto VI uscirà giovedì 19 novembre 2026". Questo l'inizio dello stringato comunicato che in tantissimi appassionati videogiocatori nel mondo temevano e che è diventato realtà. Inizialmente programmato per maggio del prossimo anno, il capolavoro di Rockstar Games ha subìto un ennesimo rinvio per quanto cocnerne la data di uscita. "Ci scusiamo per aver aggiunto altro tempo a quella che sappiamo essere stata una lunga attesa, ma questi mesi extra ci permetteranno di completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate. Vogliamo ringraziarvi ancora per la pazienza e il supporto. Anche se l'attesa è un po' più lunga, non vediamo l'ora che i giocatori possano sperimentare l'immensità di Leonida e il ritorno alla moderna Vice City", hanno concluso gli sviluppatori in una nota ufficiale .

Gta, una storia fatta di rinvii

Non stupirà molti l'ennesimo rinvio che Rockstar Games ha dunque ufficializzato nelle scorse ore per quello che è uno dei titoli videoludici maggiormente attesi da qui ai prossimi mesi. In origine era stato GTA III ad essere posticipato: si era nel 2001 e con gli attacchi alle Torri Gemelle il titolo arrivò però, solamente, con circa un mese di ritardo. Anche Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas hanno vissuto situazioni simili, anche se la loro uscita era stata positicipata solo di alcune settimane rispetto a quanto previsto. Passando a GTA IV succede che il lancio previsto per il 2006 passa, alla fine, alla primavera del 2008. Quindi è stata la volta di GTA V, uno dei videogiochi più venduti di sempre. L'uscita originale per PlayStation 3 e Xbox 360 era stata inizialmente prevista per la primavera del 2013, ma viene posticipata al 17 settembre 2013 per consentire ulteriori rifiniture. Le versioni successive escono, invece, in date diverse: per PlayStation 4 e Xbox One il 18 novembre 2014, per PC il 14 aprile 2015 e per PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 15 marzo 2022. La tradizione è stata rispettata con GTA 6, annunciato in un primo momento a dicembre 2023 con uscita prevista per il 2025, il gioco viene poi rinviato con nuova data di uscita prevista per la fine di maggio 2026 e ora ennesimo rinvio con uscita programmata per il 19 novembre 2026.