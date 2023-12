Gta 6, il trailer ufficiale svela la data di uscita del gioco

Il trailer

Sarà ambientato a Vice City, che ricorda Miami, e sembra presentare il primo personaggio femminile giocabile del franchise, che in passato è stato criticato per il modo in cui tratta le donne, le minoranze e le persone Lgbtq. Dopo la pubblicazione anticipata del trailer, provocata da una fuga di notizie, Rockstar Games, la società dietro GTA, ha messo online il filmato originale che ha raccolto circa 3,6 milioni di like su YouTube in un'ora. Ambientato sulla canzone di Tom Petty "Love Is A Long Road", il trailer di GTA VI si apre con un personaggio femminile di nome Lucia che viene rilasciata dalla prigione in quella che sembra essere la Florida. In una scena un alligatore entra dalla porta principale di un negozio all'angolo. Ci sono anche sprazzi dei soliti temi di GTA: raid della polizia, incidenti stradali, arresti e raduni illegali. Verso la fine del trailer di un minuto e 30 secondi, il personaggio di Lucia dice al suo partner maschile nel crimine: "L'unico modo per superare questa situazione è restare uniti, essere una squadra". I due irrompono in un negozio con le pistole spianate e le bandane che coprono i loro volti. I fan si sono affrettati a dedurre che la scena significasse che le voci su una coppia criminale tipo "Bonnie e Clyde", con il primo personaggio femminile giocabile di GTA, si sta avverando.