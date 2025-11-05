Offerte Sky
SMAU Milano: date, programma ed eventi dell'edizione 2025

Tecnologia
©Ansa

Tra gli appuntamenti attesi ci sono 16 Live Show, momenti di confronto aperto e condivisione di iniziative e casi concreti, e 50 workshop formativi condotti da esperti, che affronteranno temi strategici: dall’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, dalla finanza innovativa all’export digitale, dal marketing alle competenze del futuro

Il 5 e 6 novembre SMAU torna a Milano con un’edizione che racconta, ancora una volta, un’Italia dell’innovazione in movimento. Due giornate per scoprire chi sta reinventando processi, prodotti e servizi, per incontrare startup e grandi imprese, per partecipare a momenti di incontro e formazione il cui fil rouge è connessione e contaminazione. Tra gli appuntamenti attesi ci sono 16 Live Show, momenti di confronto aperto e condivisione di iniziative e casi concreti, e 50 workshop formativi condotti da esperti, che affronteranno temi strategici: dall’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, dalla finanza innovativa all’export digitale, dal marketing alle competenze del futuro.

I temi trattati

Nei vari appuntamenti si eploreranno vari argomenti tra cui il paradosso del mismatch di competenze, una riflessione sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle opportunità che ne derivano, non solo per i giovani, ma anche per imprese e imprenditori in cerca di nuovi talenti. O ancora Chi siamo diventati, ora che l’Intelligenza Artificiale ci somiglia sempre di più? Un viaggio lucido e ironico nell’epoca in cui gli algoritmi ci aiutano, ci imitano, ci influenzano e ci mettono in discussione. Non mancheranno momenti dedicati all’Intelligenza Artificiale Generativa, con focus su come stia trasformando il settore della Ricerca & Sviluppo, con un focus su attività documentali, burocratiche e di compliance, o "come funziona" il dietro le quinte di un'impresa che sfrutta appieno l’AI per operare e crescere mantenendo il team il più snello possibile.  

Altri appuntamenti

A completare il programma gli eventi Inspiring dedicati alle singole imprese e i Tavoli di Lavoro, che offriranno spazi di incontro e confronto tra chi l’innovazione la realizza ogni giorno, trasformando competenze e idee in progetti concreti. Sul fronte startup saranno 180 le protagoniste, alcune selezionate da 11 Regioni - Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta, altre da Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Pavia Innovation District e dal progetto CTE - Case delle Tecnologie Emergenti.

La sinergia

Presenza concreta e di rilievo sarà anche quella degli operatori internazionali, coinvolti grazie alla collaborazione con ITA - Italian Trade Agency nell’iniziativa Italia RestartsUp, con una delegazione di aziende, investitori e acceleratori provenienti da oltre 25 Paesi e interessata ad entrare in contatto con l’ecosistema italiano dell’innovazione. Anche quest’anno sarà forte la partecipazione di grandi aziende innovative, tra quelle di primo piano, che saranno pronte a confrontarsi con le startup per esplorare nuove soluzioni nei campi dell’energia, della salute digitale, della mobilità, della cybersecurity e dell’industria 4.0.  

Startup, crescono gli investimenti in Italia
Economia

Impresa, ecco quali sono i quattro passaggi per creare una Start Up

Dalla verifica dell’idea imprenditoriale alla scelta della forma giuridica, fino agli investimenti in ricerca e sviluppo e al rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa: ecco tutte le fasi necessarie 

