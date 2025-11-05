SMAU Milano: date, programma ed eventi dell'edizione 2025

Tra gli appuntamenti attesi ci sono 16 Live Show, momenti di confronto aperto e condivisione di iniziative e casi concreti, e 50 workshop formativi condotti da esperti, che affronteranno temi strategici: dall’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, dalla finanza innovativa all’export digitale, dal marketing alle competenze del futuro

Il 5 e 6 novembre SMAU torna a Milano con un’edizione che racconta, ancora una volta, un’Italia dell’innovazione in movimento. Due giornate per scoprire chi sta reinventando processi, prodotti e servizi, per incontrare startup e grandi imprese, per partecipare a momenti di incontro e formazione il cui fil rouge è connessione e contaminazione. Tra gli appuntamenti attesi ci sono 16 Live Show, momenti di confronto aperto e condivisione di iniziative e casi concreti, e 50 workshop formativi condotti da esperti, che affronteranno temi strategici: dall’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, dalla finanza innovativa all’export digitale, dal marketing alle competenze del futuro.

I temi trattati

Nei vari appuntamenti si eploreranno vari argomenti tra cui il paradosso del mismatch di competenze, una riflessione sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle opportunità che ne derivano, non solo per i giovani, ma anche per imprese e imprenditori in cerca di nuovi talenti. O ancora Chi siamo diventati, ora che l’Intelligenza Artificiale ci somiglia sempre di più? Un viaggio lucido e ironico nell’epoca in cui gli algoritmi ci aiutano, ci imitano, ci influenzano e ci mettono in discussione. Non mancheranno momenti dedicati all’Intelligenza Artificiale Generativa, con focus su come stia trasformando il settore della Ricerca & Sviluppo, con un focus su attività documentali, burocratiche e di compliance, o "come funziona" il dietro le quinte di un'impresa che sfrutta appieno l’AI per operare e crescere mantenendo il team il più snello possibile.