Coca-Cola, il nuovo spot di Natale ancora creato con l'IA

Ci sono i celebri camion rossi che, passando tra i boschi e la natura innevata, trasportano la Coca-Cola fino in città, passando attraverso paesaggi diversi e attirando la meraviglia di tantissimi animali. È il nuovo spot di Natale della Coca-Cola per il 2025, tutto realizzato con l'intelligenza artificiale generativa. La multinazionale lo aveva già fatto nel 2024 in un video simile, quando quella scelta suscitò non poche polemiche perché i protagonisti, anche umani, avevano volti non molto "calorosi", proprio perché generati elettronicamente.