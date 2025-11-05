Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coca-Cola, il nuovo spot di Natale è creato ancora con l'intelligenza artificiale

Tecnologia

Lo spot si intitola "Holidays are coming", vale a dire: "Le vacanze sono in arrivo" , come recita una sovraimpressione in apertura delle immagini, è stato creato con l'intelligenza artificiale generativa. Coca-Cola lo aveva già fatto nel 2024, suscitando non poche polemiche per via del poco "calore" dello spot stesso. Quest'anno non ci sono volti di persone, ma quelli degli animali

ascolta articolo

Ci sono i celebri camion rossi che, passando tra i boschi e la natura innevata, trasportano la Coca-Cola fino in città, passando attraverso paesaggi diversi e attirando la meraviglia di tantissimi animali. È il nuovo spot di Natale della Coca-Cola per il 2025, tutto realizzato con l'intelligenza artificiale generativa. La multinazionale lo aveva già fatto nel 2024 in un video simile, quando quella scelta suscitò non poche polemiche perché i protagonisti, anche umani, avevano volti non molto "calorosi", proprio perché generati elettronicamente. 

Holidays are coming

Quest'anno qualcosa è cambiato, ma non troppo. Il titolo è quello storico ("Le vacanze sono in arrivo") e in apertura del video una scritta svela che è tutta farina dell'intelligenza artificiale. Stavolta però non ci sono volti umani, ma solo quelli di animale: dagli orsi polari, ai conigli, al bradipo addirittura, fino ai cagnolini a al panda. Tutto l'universo animale che guarda ammirato il passaggio dei tir della Coca-Cola fino a che questi entrano in città. Le persone ci sono, ma si vedono da lontano e mai in volto. 

Approfondimento

Coca-Cola, critiche social agli spot di Natale creati con l'IA

Tecnologia: Ultime notizie

Coca-Cola, il nuovo spot di Natale ancora creato con l'IA

Tecnologia

Lo spot si intitola "Holidays are coming", vale a dire: "Le vacanze sono in arrivo" , come recita...

Sport Interactive e SEGA lanciano FM26: dove è disponibile

Tecnologia

FM26 getta nuove basi per consentire agli appassionati di scrivere la loro storia calcistica,...

Nintendo Switch 2, riviste al rialzo le previsioni di vendita

Tecnologia

Il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo ha rivisto al rialzo martedì le proprie previsioni...

SMAU Milano: date, programma ed eventi dell'edizione 2025

Tecnologia

Tra gli appuntamenti attesi ci sono 16 Live Show, momenti di confronto aperto e condivisione di...

Sentinel 1D, lanciato nuovo satellite europeo "sentinella" della Terra

Tecnologia

Il razzo Ariane 6 è decollato dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese con a bordo un...

Tecnologia: I più letti