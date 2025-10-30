Dal 3 novembre Linkedin userà i dati degli utenti per migliorare l'AI

Dal 3 novembre Linkedin inizierà ad utilizzare i dati personali degli utenti europei per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale generativa, anche in Italia. Lo ha comunicato a fine settembre la società di proprietà di Microsoft. L'opzione sarà attiva di default a meno che non si vada nelle impostazioni o si invii un modulo per disattivarla.

La comunicazione ufficiale dell'azienda

"Dal 3 novembre 2025 inizieremo a utilizzare alcuni dati degli utenti di Europa, Svizzera, Canada e Hong Kong per addestrare i modelli di IA finalizzati alla creazione di contenuti per ottimizzare l'esperienza e aiutare i nostri utenti a scoprire nuove opportunità" ha scritto LinkedIn nella comunicazione ufficiale di un mese fa. "Tali dati possono includere dettagli del profilo e contenuti pubblici, ma non includono i messaggi privati. Si può disattivare questa opzione in qualsiasi momento nelle impostazioni".