Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fastweb, rete internet in down oggi: perché non funziona e cosa succede

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di telecomunicazioni ha smesso di funzionare a partire dalle 10.20 di questa mattina per un problema. L'azienda ha confermato i disservizi scusandosi con gli utenti

ascolta articolo

La rete Fastweb ha registrato problemi oggi in Italia. Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di telecomunicazioni ha smesso di funzionare a partire dalle 10.20 di questa mattina in diverse aree dell'Italia. "Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". È quanto afferma una nota nella quale la società "si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori".

Fastweb in down

Per gli utenti problemi sia sulla rete fissa che mobile. Non sembra infatti esserci alcun segnale disponibile per usufruire dei servizi di telefonia e la curva di segnalazioni sale non solo nelle grandi città italiane, ma anche nelle province di tutto il Paese. Secondo i dati di Downdetector, alle 11:00 è stata superata la soglia delle 30mila segnalazioni.

Vedi anche

Fastweb-Vodafone, cosa cambia per gli utenti: tutte le novità

Tecnologia: Ultime notizie

Fastweb, rete internet in down oggi. Cosa succede

Tecnologia

Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di...

IA e “pornografia della povertà”, le immagini fake usate sui social

Tecnologia

Immagini create con tool di intelligenza artificiale che ritraggono persone povere e vulnerabili...

OpenAI lancia Atlas, il nuovo browser che integra ChatGPT

Tecnologia

Progettato per combinare la navigazione tradizionale con le capacità dell’intelligenza...

Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

Daniele Semeraro

Amazon Aws down, risolti i malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo

Tecnologia

Ripristinati i servizi interessati. Secondo quanto riportato da Downdetector, i problemi hanno...

Tecnologia: I più letti