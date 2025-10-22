Fastweb, rete internet in down oggi. Cosa succede

Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di telecomunicazioni ha smesso di funzionare a partire dalle 10.20 di questa mattina per un problema. L'azienda ha confermato i disservizi scusandosi con gli utenti

La rete Fastweb ha registrato problemi oggi in Italia. Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di telecomunicazioni ha smesso di funzionare a partire dalle 10.20 di questa mattina in diverse aree dell'Italia. "Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". È quanto afferma una nota nella quale la società "si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori".