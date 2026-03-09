Milano Cortina 2026, le installazioni immersive di Casa Esselunga

Introduzione

Casa Esselunga, l’installazione immersiva inaugurata nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, accompagna il pubblico in un percorso emozionale che celebra i valori dello sport, dell’impegno e della quotidianità. Resterà aperta fino al 15 marzo e vi assicuriamo che fuori c'è un lungo serpentone di gente che tutti i giorni attende di entrare. Tra le tappe più significative dell’esperienza spiccano cinque installazioni chiave: Grande Salita, Circuito Meraviglioso, Banco delle Sorprese, Sports Locker e la parete Numerabilia. Ognuna progettata per coinvolgere, sorprendere e far riflettere. Un itinerario che unisce innovazione, divulgazione e intrattenimento, trasformando la visita in un omaggio alle grandi imprese, sportive e di vita. Abbiamo fatto un giro ed ecco cosa abbiamo trovato.