Milano Cortina 2026, le installazioni immersive di Casa Esselunga

Introduzione
Casa Esselunga, l’installazione immersiva inaugurata nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, accompagna il pubblico in un percorso emozionale che celebra i valori dello sport, dell’impegno e della quotidianità. Resterà aperta fino al 15 marzo e vi assicuriamo che fuori c'è un lungo serpentone di gente che tutti i giorni attende di entrare. Tra le tappe più significative dell’esperienza spiccano cinque installazioni chiave: Grande Salita, Circuito Meraviglioso, Banco delle Sorprese, Sports Locker e la parete Numerabilia. Ognuna progettata per coinvolgere, sorprendere e far riflettere. Un itinerario che unisce innovazione, divulgazione e intrattenimento, trasformando la visita in un omaggio alle grandi imprese, sportive e di vita. Abbiamo fatto un giro ed ecco cosa abbiamo trovato.
Quello che devi sapere
La Grande Salita
La “Grande Salita” accoglie i visitatori come simbolo dell’impegno che precede ogni impresa, sportiva o personale. Lungo la parete esterna della struttura, una sequenza di aforismi motivazionali accompagna chi si arrampica metaforicamente verso l’inizio dell’esperienza immersiva. È il primo momento in cui Casa Esselunga introduce il suo messaggio: ogni traguardo è frutto di un percorso, di pazienza, sacrificio e costanza. Come per un atleta che si prepara alla gara, la salita rappresenta il tempo della formazione e della concentrazione, invitando il pubblico a mettersi in gioco fin dal primo passo
Il Circuito Meraviglioso
Cuore pulsante dell’installazione, il “Circuito Meraviglioso” è una macchina cinetica che racconta l’eccellenza come un movimento continuo, frutto di passione, innovazione, integrità e appartenenza. Tra i binari in movimento compaiono proiezioni olografiche delle discipline invernali, che trasformano lo spazio in un racconto dinamico dove gli elementi tecnologici si intrecciano con la magia dello sport. Il visitatore percepisce che ciò che rende “meraviglioso” un risultato non è solo l’arrivo, ma il processo che lo genera. Un omaggio ai valori che accomunano Esselunga e il mondo olimpico.
Numerabilia
Scendendo verso il piano inferiore, ci si imbatte nella parete “Numerabilia”, una raccolta visiva di curiosità e dati legati alle discipline olimpiche e paralimpiche. Numeri, record, statistiche e piccole meraviglie dello sport si trasformano in un mosaico narrativo che mette in luce la dimensione oggettiva della competizione, ma anche la sua poesia: dietro ogni cifra c’è una storia, un atleta, un sacrificio. “Numerabilia” educa e sorprende allo stesso tempo, invitando il pubblico a scoprire lo sport da una prospettiva diversa, fatta di dettagli che solitamente scorrono sullo sfondo
Lo Sports Locker
Lo “Sports Locker” reinterpreta in chiave ludica e interattiva il concetto di locker, trasformandolo in un punto di connessione fra la spesa online e il mondo dello sport. Attraverso elementi digitali e sensoriali, questa installazione mette in scena l’incontro tra la quotidianità dei clienti Esselunga e l’energia atletica dei Giochi. Il risultato è uno spazio che incuriosisce e diverte, dove la tecnologia diventa occasione per esplorare nuove modalità di relazione con il brand e con il tema della performance. Si possono scattare selfie a tema olimpiadi.
Il Banco delle Sorprese
Il percorso si conclude in modo festoso con il “Banco delle Sorprese”, dove i visitatori ricevono un ricordo iconico della loro esperienza. Questa installazione celebra il momento della ricompensa, trasformandolo in un gesto simbolico che richiama il rito della medaglia dopo una gara. Il Banco, insieme al “Superpodio”, sottolinea l’importanza del riconoscimento, non solo per le grandi imprese sportive ma anche per quelle quotidiane. È un finale che lascia un sorriso e restituisce al visitatore il senso dell’intero viaggio: ogni passo, ogni salita, ogni circuito ha un valore che merita di essere celebrato. E'qui che si può ricevere la super ricercata "focaccina". Vi lasciamo la sorpresa.
Si può anche giocare a Curling
Alla fine del percorso c'è anche una postazione gaming per testare le abilità nel videogioco del curling, spazzolata compresa.
Curiosità: come nasce il nome Esselunga
Il nome Esselunga deriva direttamente dal logo originale dell’azienda: una S molto allungata, disegnata dal celebre grafico svizzero Max Huber negli anni ’50, quando la società si chiamava ancora Supermarkets Italiani.
Quella grafica così particolare colpì subito il pubblico: i clienti cominciarono spontaneamente a chiamare i negozi “quelli della S lunga”. Da questo soprannome popolare nacque il nome ufficiale Esselunga, adottato poi dall’azienda.