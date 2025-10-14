Windows 10 non più supportato, cosa succede ai pc in cui è installato

Questo non significa che i dispositivi non funzioneranno più ma che non saranno più coperti dagli aggiornamenti gratuiti della società e quindi più soggetti ad attacchi informatici. I pc colpiti sono circa 400 milioni: “Non si sono mai verificati così tanti computer tagliati fuori in un colpo solo”, dicono dall’associazione dei consumatori Public Interest Research Group ascolta articolo

Microsoft, da oggi, non supporta più Windows 10. A partire dal 14 ottobre infatti la società smette di fornire aggiornamenti e assistenza al sistema operativo lanciato nel 2015. Gli utenti nello Spazio Economico Europeo per un altro anno potranno continuare a usufruire degli aggiornamenti estesi senza costi aggiuntivi. Altrove, invece, i computer non aggiornati smetteranno di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e saranno quindi maggiormente vulnerabili agli attacchi informatici. Questo non vuol dire che Windows 10 da un giorno all’altro non funziona più: il pc continuerà a funzionare, solo sarà più esposto a minacce esterne.

Circa 400 milioni di pc a rischio Sono circa 400 milioni i pc ancora fermi a Windows 10: lo stop al supporto da parte di Microsoft li mette a rischio e per molti di loro non sarà neanche possibile l'aggiornamento a Windows 11. A spiegarlo è l'associazione americana per i diritti dei consumatori, Public Interest Research Group, che mette in allerta tutti gli utenti che non potranno effettuare l'aggiornamento: "Non si sono mai verificati così tanti computer tagliati fuori in un colpo solo - ha spiegato il gruppo - anche a causa della decisione di Microsoft di imporre requisiti hardware stringenti per poter effettuare l'aggiornamento a Windows 11".