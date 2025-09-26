Microsoft ferma Israele: cosa sappiamo sullo spionaggio ai palestinesi

L'azienda ha interrotto e disattivato una serie di servizi per un'unità del ministero della Difesa di Tel Aviv. L'accusa è quella di aver usato il cloud di Microsoft per conservare intercettazioni telefoniche di civili, violando le norme del contratto. Il possibile abuso riguarderebbe la registrazione di milioni di chiamate da cellulare effettuate da Gaza e dalla Cisgiordania. Per la Commissione Ue Israele rispetta gli standard del Gdpr, ma la decisione della big tech smentirebbe Bruxelles