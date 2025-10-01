FS Logistix presenta il sistema DAC a Expo Ferroviaria 2025

È stato presentato a Milano il Digital Automatic Coupling (DAC), una nuova tecnologia europea per l’accoppiamento automatico dei carri merci, sviluppata in collaborazione con Europe’s Rail Joint Undertaking e Dellner
FS Logistix (Gruppo FS) ha presentato a Expo Ferroviaria un carro merci equipaggiato con il Digital Automatic Coupling (DAC), la nuova tecnologia europea che consente l’accoppiamento automatico e digitale dei carri ferroviari. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con Europe's Rail Joint Undertaking e con il supporto tecnologico di Dellner, con l’obiettivo di introdurre innovazioni che rendano il trasporto ferroviario più efficiente, competitivo e sostenibile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di settore, tra cui Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix, e Giorgio Travaini, Executive Director di Europe’s Rail.
Un passo verso la logistica digitale e sostenibile
Il sistema DAC rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione e automazione del trasporto merci su ferrovia, permettendo un aggancio e sgancio automatico dei carri con connessione meccanica, pneumatica, elettrica ed elettronica. Questo consente maggiore sicurezza, aumento della capacità di carico e riduzione dei tempi operativi, ottimizzando al contempo l’uso dell’infrastruttura ferroviaria. Attraverso i progetti europei TRANS4M-R e DACtiVate, FS Logistix prevede di lanciare il primo treno demo in Italia nel 2026, contribuendo così agli obiettivi dell’Unione Europea per una mobilità sempre più sostenibile e multimodale.