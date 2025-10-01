Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

FS Logistix presenta il sistema DAC a Expo Ferroviaria 2025

Tecnologia

 

È stato presentato a Milano il Digital Automatic Coupling (DAC), una nuova tecnologia europea per l’accoppiamento automatico dei carri merci, sviluppata in collaborazione con Europe’s Rail Joint Undertaking e Dellner

ascolta articolo

FS Logistix (Gruppo FS) ha presentato a Expo Ferroviaria un carro merci equipaggiato con il Digital Automatic Coupling (DAC), la nuova tecnologia europea che consente l’accoppiamento automatico e digitale dei carri ferroviari. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con Europe's Rail Joint Undertaking e con il supporto tecnologico di Dellner, con l’obiettivo di introdurre innovazioni che rendano il trasporto ferroviario più efficiente, competitivo e sostenibile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di settore, tra cui Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix, e Giorgio Travaini, Executive Director di Europe’s Rail.

Un passo verso la logistica digitale e sostenibile

Il sistema DAC rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione e automazione del trasporto merci su ferrovia, permettendo un aggancio e sgancio automatico dei carri con connessione meccanica, pneumatica, elettrica ed elettronica. Questo consente maggiore sicurezza, aumento della capacità di carico e riduzione dei tempi operativi, ottimizzando al contempo l’uso dell’infrastruttura ferroviaria. Attraverso i progetti europei TRANS4M-R e DACtiVate, FS Logistix prevede di lanciare il primo treno demo in Italia nel 2026, contribuendo così agli obiettivi dell’Unione Europea per una mobilità sempre più sostenibile e multimodale.

Approfondimento

Fs, attivo su linea Av Roma-Napoli il primo sistema di allerta sismica

Tecnologia: Ultime notizie

FS Logistix presenta il sistema DAC a Expo Ferroviaria 2025

Tecnologia

  È stato presentato a Milano il Digital Automatic Coupling (DAC), una nuova tecnologia...

Amazon Haul arriva in Italia, prezzi bassi per sfidare Temu e Shein

Tecnologia

L'e-commerce low cost del colosso statunitense da oggi è disponibile anche in Italia. Prodotti di...

Tre mesi con Eureka Rapid Wash NEW730

Nicola Paolella

Il fondatore e ceo di Spotify Daniel Ek si dimette: cosa succede ora

Tecnologia

Dopo aver presentato le sue dimissioni, il fondatore della big company musicale ha fatto sapere...

Sora 2, l'app di OpenAI che sfida TikTok e YouTube: come funziona

Tecnologia

L'app è disponibile per iOS negli Stati Uniti e in Canada ma l'obiettivo è estenderlo presto in...

Tecnologia: I più letti