FS Logistix presenta il sistema DAC a Expo Ferroviaria 2025

FS Logistix (Gruppo FS) ha presentato a Expo Ferroviaria un carro merci equipaggiato con il Digital Automatic Coupling (DAC), la nuova tecnologia europea che consente l’accoppiamento automatico e digitale dei carri ferroviari. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con Europe's Rail Joint Undertaking e con il supporto tecnologico di Dellner, con l’obiettivo di introdurre innovazioni che rendano il trasporto ferroviario più efficiente, competitivo e sostenibile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di settore, tra cui Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix, e Giorgio Travaini, Executive Director di Europe’s Rail.