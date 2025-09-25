Playstation State of Play, tutti gli annunci dei videogiochi in uscita

All'interno dell'evento Sony nuovi video dedicati a titoli indipendenti e altri videogiochi di terze parti. Le attrazioni principali sono state l'approfondimento dedicato a Saros, il nuovo videogioco di Housemarque e Marvel's Wolverine in versione PS5 Pro ascolta articolo

Sony ha presentato ieri un nuovo Playstation State of Play della durata di circa 35 minuti, trasmesso in diretta su YouTube e Twitch. Lo show si è aperto con il Saros di Hosemarque, col protagonista chiamato a sopravvivere a rapide sparatorie su un pianeta alieno colmo di minacce di ogni genere. Da uno scudo in grado di assorbire i proiettili, passando per le potenti armi che comporranno l'arsenale, sino a Second Chance, la possibilità di ritornare in vita istantaneamente per rituffarsi subito in azione, il video di gameplay ha dato un assaggio della produzione, che arriverà su PS5 il 20 marzo 2026 e su cui scopriremo altri dettagli nei mesi a venire.

Dalle meraviglie dell'aviazione alle esecuzioni di Michael Myers Dopo un nuovo sguardo al complesso mondo di Zero Parades, che arriverà nel 2026, è stato la volta di Microsoft Flight Simulator 2024 per PS5. Dall'8 dicembre del 2025 anche i giocatori PlayStation potranno vivere le meraviglie dell'aviazione. Battlefield 6, che farà il suo debutto il 10 ottobre, ha rubato la scena con un video dedicato alla campagna, tra intensi scontri a fuoco e tanta distruzione. Deus Ex Remastered invece uscirà il 5 febbraio del 2026, e permetterà di rivivere il classico col supporto al DualSense e varie migliorie. È stata poi la volta di Halloween The Game, il nuovo gioco di Illfonic ispirato al primo iconico film della saga. Il video di gameplay ha dato spazio alle brutali esecuzioni di Michael Myers, che potremo controllare in prima persona dall'8 settembre 2026.