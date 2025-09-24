Verbalitic analizza le emozioni e le opinioni degli utenti con l'AI

Una comprensione approfondita delle preferenze dei clienti, decisioni strategiche basate su dati oggettivi per lo sviluppo del prodotto e la capacità di implementare correzioni in tempo reale: queste sono solo alcune delle funzioni del nuovo sistema studiato da DistruptiveS
La start up milanese DistruptiveS è pronta a lanciare sul mercato Verbalitic, la soluzione su misura per aziende e organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati testuali ricchi di informazioni preziose su come le persone parlano di prodotti, servizi o personaggi pubblici. Questi testi rivelano non solo quali sono gli argomenti che stanno più a cuore alle persone, ma anche le emozioni ad essi associate, e fino ad oggi nascoste, come rabbia, frustrazione, soddisfazione, ma anche eccitazione, fiducia, anticipazione, nostalgia ed altre ancora.
Come opera Verbalitic
Verbalitic è stato pensato per le aziende clienti del gruppo Axiom1, in seno al quale è nata la stessa disruptiveS, e ha già dimostrato il suo potenziale analizzando, in uno dei suoi primi casi d’uso, le recensioni della serie di videogiochi EA Sports FC del colosso dell’entertainment digitale Electronic Arts, che vende milioni di copie nel mondo. Combinando strumenti statistici avanzati e diversi modelli di Intelligenza Artificiale personalizzati, la piattaforma Verbalitic è stata in grado di tradurre con precisione in inglese contenuti originariamente scritti in oltre 30 lingue diverse. Il sistema ha poi affrontato la sfida di analizzare testi spesso privi di punteggiatura e con errori grammaticali per individuare le recensioni utili, scomporle in frasi di senso compiuto e rilevare le emozioni e i temi prevalenti. Al termine di questo processo, la piattaforma consente agli utenti di interrogare l’AI attraverso un chatbot intuitivo per esplorare temi ed emozioni emergenti. L’analisi ha identificato circa duecento diversi argomenti relativi al prodotto, di cui le centinaia di migliaia di utenti parlavano con maggior frequenza, ottenendo così preziose indicazioni su cosa piace o non piace tra le varie feature del gioco, mettendo a confronto le varie edizioni e monitorando l’evoluzione delle emozioni associate alle diverse funzionalità.
Le capacità di Verbalitic
“Abbiamo analizzato circa mezzo milione di recensioni della serie di videogiochi EA Sports FC, dal 2023 al 2025, per comprendere a fondo le opinioni e le emozioni degli acquirenti, rivelando quali sono le caratteristiche che sono piaciute di più o di meno e perché, anche in relazione alle edizioni precedenti del gioco”, ha spiegato Paolo Steila, senior partner di disruptiveS. "Verbalitic ha dimostrato capacità straordinarie nel gestire questa imponente massa di dati grezzi. La piattaforma ha identificato automaticamente, senza supervisione umana, i temi emergenti dalle conversazioni degli utenti. Questo approccio ci ha permesso di mappare con precisione quali caratteristiche del prodotto hanno generato maggiore soddisfazione o critiche, e di associare specifiche emozioni ai diversi topic discussi dai consumatori”.
“Verbalitic può operare sia su una base dati statica” ha spiegato Steila, “sia in modalità dinamica e continuamente aggiornata, monitorando in tempo reale come evolve la percezione del pubblico nel corso del tempo, grazie all’acquisizione costante di nuovi dati.” Questo approccio è particolarmente utile, ad esempio, a chi vuole introdurre una nuova caratteristica in un prodotto con un background consolidato: è infatti possibile monitorare passo dopo passo come questa viene recepita dal pubblico, e apportare rapidamente correttivi basati sulle stesse opinioni che l’analisi condotta dall’Intelligenza Artificiale contribuisce a far emergere.
"Il settore dei videogiochi è solo il primo ad aver impiegato Verbalitic"
Il mondo dei videogiochi rappresenta solo la punta dell’iceberg delle tante possibili applicazioni di Verbalitic. Il campo di applicazione si estende a numerosi settori: brand di moda, tecnologia, ristorazione, parchi divertimento, autonoleggio, compagnie aeree, eccetera. “Oltretutto è particolarmente interessante l’utilizzo in aziende che gestiscono chatbot con milioni di interazioni,” ha aggiunto Steila. “Tutte le opinioni raccolte possono essere trasformate in insight strategici a supporto del marketing, delle campagne pubblicitarie e della pianificazione commerciale.” Ma le opportunità non si fermano qui perchè il sistema potrebbe essere applicato anche al mondo della politica e dell'intrattenimento o al settore sanitario.
DistruptiveS
DisruptiveS è una startup milanese e nasce nel 2024 in seno al Gruppo Axiom1 - di cui fa parte l’agenzia Black & White Comunicazione - con lo scopo di accelerare la maturazione delle aziende, aiutandole ad approfondire e a sfruttare le dirompenti potenzialità offerte dai più avanzati strumenti di AI e machine learning, traducendoli in concreti vantaggi di business. Il board è composto da Paolo Brera, nel ruolo di Executive Director e Senior Innovation Partner, Paolo Steila, in quello di Senior Partner e Head of Strategy, e dal Ceo Andrea Schiesaro.