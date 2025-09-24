Verbalitic analizza le emozioni e le opinioni degli utenti con l'AI

La start up milanese DistruptiveS è pronta a lanciare sul mercato Verbalitic , la soluzione su misura per aziende e organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati testuali ricchi di informazioni preziose su come le persone parlano di prodotti, servizi o personaggi pubblici. Questi testi rivelano non solo quali sono gli argomenti che stanno più a cuore alle persone, ma anche le emozioni ad essi associate, e fino ad oggi nascoste, come rabbia, frustrazione, soddisfazione, ma anche eccitazione, fiducia, anticipazione, nostalgia ed altre ancora.

Verbalitic è stato pensato per le aziende clienti del gruppo Axiom1 , in seno al quale è nata la stessa disruptiveS, e ha già dimostrato il suo potenziale analizzando, in uno dei suoi primi casi d’uso, le recensioni della serie di videogiochi EA Sports FC del colosso dell’entertainment digitale Electronic Arts, che vende milioni di copie nel mondo. Combinando strumenti statistici avanzati e diversi modelli di Intelligenza Artificiale personalizzati, la piattaforma Verbalitic è stata in grado di tradurre con precisione in inglese contenuti originariamente scritti in oltre 30 lingue diverse. Il sistema ha poi affrontato la sfida di analizzare testi spesso privi di punteggiatura e con errori grammaticali per individuare le recensioni utili, scomporle in frasi di senso compiuto e rilevare le emozioni e i temi prevalenti. Al termine di questo processo, la piattaforma consente agli utenti di interrogare l’AI attraverso un chatbot intuitivo per esplorare temi ed emozioni emergenti. L’analisi ha identificato circa duecento diversi argomenti relativi al prodotto, di cui le centinaia di migliaia di utenti parlavano con maggior frequenza, ottenendo così preziose indicazioni su cosa piace o non piace tra le varie feature del gioco, mettendo a confronto le varie edizioni e monitorando l’evoluzione delle emozioni associate alle diverse funzionalità.

Le capacità di Verbalitic

“Abbiamo analizzato circa mezzo milione di recensioni della serie di videogiochi EA Sports FC, dal 2023 al 2025, per comprendere a fondo le opinioni e le emozioni degli acquirenti, rivelando quali sono le caratteristiche che sono piaciute di più o di meno e perché, anche in relazione alle edizioni precedenti del gioco”, ha spiegato Paolo Steila, senior partner di disruptiveS. "Verbalitic ha dimostrato capacità straordinarie nel gestire questa imponente massa di dati grezzi. La piattaforma ha identificato automaticamente, senza supervisione umana, i temi emergenti dalle conversazioni degli utenti. Questo approccio ci ha permesso di mappare con precisione quali caratteristiche del prodotto hanno generato maggiore soddisfazione o critiche, e di associare specifiche emozioni ai diversi topic discussi dai consumatori”.

“Verbalitic può operare sia su una base dati statica” ha spiegato Steila, “sia in modalità dinamica e continuamente aggiornata, monitorando in tempo reale come evolve la percezione del pubblico nel corso del tempo, grazie all’acquisizione costante di nuovi dati.” Questo approccio è particolarmente utile, ad esempio, a chi vuole introdurre una nuova caratteristica in un prodotto con un background consolidato: è infatti possibile monitorare passo dopo passo come questa viene recepita dal pubblico, e apportare rapidamente correttivi basati sulle stesse opinioni che l’analisi condotta dall’Intelligenza Artificiale contribuisce a far emergere.