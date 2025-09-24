I Daft Punk sono tornati per una collaborazione col videogioco Fornite

La Daft Punk Experience prevede 31 brani tratti dalla loro discografia presentati in una serie di stanze immersive e interattive
I Daft Punk, che il 22 febbraio 2021 tramite un video, hanno annunciato la fine del loro viaggio artistico, riappaiono oggi nell'universo Fortnite. Va detto che in questi anni qualche collaborazione non se la sono negata, ma rispetto a tanti altri loro colleghi per i quali il concetto di "addio" si è rivelato totalmente aleatorio, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanno centellinato le loro uscite stile Frecnh Touch. Il loro colloquiare col mondo è stato idirizzato su riedizioni di album, videoclip rimasterizzati e archivi inediti pubblicati online. Il 27 settembre alle 20 (ora italiana) appariranno nell'universo di Fortnite, uno dei videogiochi più popolari e amati al mondo. The Daft Punk Experience permetterà ai giocatori di esplorare e rivivere una delle avventure musicali più spettacolari e stimolanti degli ultimi trent'anni.
SONO 31 I BRANI DEI DAFT PUNK INSERITI NEL PROGETTO
La Daft Punk Experience prevede 31 brani tratti dalla loro discografia presentati in una serie di stanze immersive e interattive. I giocatori potranno sperimentare remix, mashup, videoclip in formato Lego e performance digitali al Daft Club, dove verranno proiettati estratti dal leggendario tour Alive e dall’album Alive 2007. Contenporaneamente Fortnite mette a disposizione un bundle esclusivo che include i celebri caschi TB3 e GM08, outfit, accessori, strumenti virtuali e il Jam Track di Get Lucky, uno dei brani più iconici del duo d'Oltralpe. In passato Fortnite ha accolto nel suo mondo digitale artisti come Travis Scott, Ariana Grande, The Weeknd, Eminem e Sabrina Carpenter. Con i Daft Punk si rafforza l’ibridazione tra musica, gaming e cultura pop.
Approfondimento
Nile Rodgers: "Faccio musica solo per rendere un brano più bello"
©Getty
Buon compleanno Bruce Springsteen, il Boss compie 76 anni. FOTOSTORIA
Una collezione di successi, dai milioni di copie di album venduti all'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, fino alla vittoria di un Premio Oscar. Ecco la straordinaria carriera di The Boss, che ha amato la musica sin dagli esordi con una chitarra giocattolo