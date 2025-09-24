I Daft Punk sono tornati per una collaborazione col videogioco Fornite

I Daft Punk, che il 22 febbraio 2021 tramite un video, hanno annunciato la fine del loro viaggio artistico, riappaiono oggi nell'universo Fortnite. Va detto che in questi anni qualche collaborazione non se la sono negata, ma rispetto a tanti altri loro colleghi per i quali il concetto di "addio" si è rivelato totalmente aleatorio, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanno centellinato le loro uscite stile Frecnh Touch. Il loro colloquiare col mondo è stato idirizzato su riedizioni di album, videoclip rimasterizzati e archivi inediti pubblicati online. Il 27 settembre alle 20 (ora italiana) appariranno nell'universo di Fortnite, uno dei videogiochi più popolari e amati al mondo. The Daft Punk Experience permetterà ai giocatori di esplorare e rivivere una delle avventure musicali più spettacolari e stimolanti degli ultimi trent'anni.