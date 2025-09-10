ECOVACS, con i nuovi robot pulire casa non è mai stato così facile

Dall’azienda leader nella robotica di servizio arrivano i modelli DEEBOT X11, presentati all’IFA di Berlino e già disponibili. Tra intelligenza artificiale, un design senza sacchetto e prestazioni all’avanguardia, per un’esperienza di pulizia senza sforzo, ultra-efficiente e senza pari ascolta articolo

Un aspirapolvere capace di eliminare le macchie più ostinate e le polveri sottili anche su vaste superfici, senza perdere nemmeno un centimetro, che non ha bisogno di essere sempre attaccato alla corrente elettrica e senza sacchetto. La novità è stata presentata all’IFA di Berlino e arriva ancora una volta da ECOVACS ROBOTICS, da oltre un decennio punto di riferimento per i robot aspirapolvere e leader globale nella robotica di servizio. Con DEEBOT X11 continua “a superare i limiti della pulizia intelligente”, promette David Cheng Qian, Vicepresidente di ECOVACS Group e CEO di ECOVACS ROBOTICS: ascoltando le richieste degli utenti e sviluppando le tecnologie più avanzate, la nuova famiglia di aspirapolvere garantisce “un'esperienza di pulizia senza sforzo, ultra-efficiente e senza pari”. Tutti i modelli DEEBOT X11, DEEBOT X11 OmniCyclone e DEEBOT X11 PRO OMNI, sono disponibili già a partire dal 5 settembre, nello store Amazon di ECOVACS e presso i rivenditori MediaWorld, rispettivamente a 1.299 € e a 1.099 €. Fino al 18 settembre sarà possibile acquistare entrambi i modelli usufruendo di uno sconto di 100 €.

La tecnologia PowerBoost – la batteria che si ricarica negli intervalli di lavaggio Il nuovo DEEBOT X11 riscrive innanzitutto i concetti di efficienza e autonomia. Grazie alla tecnologia PowerBoost assicura pulizia impeccabile su superfici fino a 1000㎡ per ogni ciclo (in modalità Adaptive Charging), senza doversi preoccupare della batteria. Come? La grande innovazione sta nella sua capacità di utilizzare in modo strategico le pause per il lavaggio del mop (il mocio): l’algoritmo auto-ottimizzante gestisce dinamicamente il consumo energetico. Così, durante gli intervalli di lavaggio, PowerBoost ripristina il 6% della batteria in soli 3 minuti, eliminando i tempi di inattività causati dalla batteria scarica.

OZMO ROLLER 2.0 e TruEdge 3.0 – per pavimenti brillanti in una passata e un mocio sempre igienizzato Poi c’è l’OZMO ROLLER 2.0, che offre una pressione di lavaggio di 16 volte superiore (3.800Pa) rispetto ai sistemi tradizionali. Funzionando a 200 giri/min, DEEBOT X11 non smette mai di strofinare e risciacquare, mentre l’infusione continua d’acqua mantiene il mocio fresco e igienizzato. In combinazione con le soluzioni detergenti Double-Effects e il nuovo rullo mop in nylon ad alta densità, anche le macchie più testarde – da quelle secche di caffè alla salsa di soia - vengono eliminate in una sola passata. La tecnologia di pulizia TruEdge 3.0 Extreme Edge è dotata di un rullo sospeso su cuscini d'aria con una portata estesa di 1,5 cm, che consente al robot di scivolare lungo i battiscopa con un'estensione flessibile, ottenendo una copertura di pulizia del 100% intorno ai bordi e agli angoli.

Contro polveri sottili, capelli, macchie e qualsiasi tipo di detriti Partendo dal presupposto per cui per pulire davvero a fondo non basta la sola potenza di aspirazione, DEEBOT X11 si affida a un’aggiornata soluzione BLAST per combinare un flusso d'aria maggiore a un'aspirazione ad alte prestazioni. Alimentato da un motore ad alta coppia da 100 W e da una batteria a sacchetto da 6400 mAh di grado EV, BLAST genera dunque un flusso d'aria di 18 L/s e una potenza di aspirazione di 19500 Pa. Tradotto: l’aspirapolvere assicura un miglioramento del 140% nella rimozione delle polveri sottili, un aumento del 262% nella rimozione dei capelli dai tappeti e un tasso di raccolta del 100% per i detriti di grandi dimensioni sia sui pavimenti duri che sui tappeti. La tecnologia ZeroTangle 3.0, con sistema a doppia spazzola avanzata, elimina completamente grovigli di capelli e detriti, garantendo un funzionamento senza intoppi. Per le macchie viene invece in aiuto AI Stain Detection 2.0, con cui il robot analizza tipo e gravità delle macchie che incontra.

Nessun ostacolo potrà fermare i robot Nessun ostacolo potrà fermare i nuovi DEEBOT, che appoggiandosi alla tecnologia TruePass Adaptive 4 Wheel Drive Climbing System attraversano soglie singole fino a 2,4 cm e multiple fino a 4 cm. Funziona così: in presenza di ostacoli, il robot attiva due ruote ausiliarie con denti in gomma morbida che si agganciano saldamente alle superfici, attivando un sistema di arrampicata adattivo. Si superano così i tradizionali modelli basati sulla visione, privilegiando quelli a contatto. La prima stazione OMNI senza sacchetto: ecco OmniCyclone Con DEEBOT X11 non ci si dovrà nemmeno mai sporcare le mani. Grande novità è infatti OmniCyclone, la prima stazione OMNI progettata con design senza sacchetto (e tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty integrata). Il contenitore da 1,6L consente fino a 48 giorni di funzionamento con manutenzione minima. Il sistema di separazione ciclonica a due stadi assicura una forte aspirazione duratura, con solo l’1% di perdita anche dopo uso intenso. La stazione è dotata di lavaggio con acqua calda a 75°C. Durante la rotazione del rullo, il flusso continuo di acqua calda garantisce una pulizia profonda. Con soluzioni detergenti intelligenti, il sistema si adatta - da normale e heavy-duty - assicurando risultati ottimali. OmniCyclone assicura anche l’asciugatura igienica con aria calda a 63°C, completando il ciclo in circa 2 ore.