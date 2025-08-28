La big tech di Mountain View ha lanciato di recente un allarme per una nuova truffa, in cui malintenzionati si spacciano per il supporto IT di Google per hackerare l'account degli utenti e accedere a informazioni personali o finanziarie. Per questo motivo, l'azienda californiana ha suggerito ai suoi 2,5 miliardi di utenti Gmail di aggiornare le proprie password

Allarme data breach a danni di Google. A darne notizia è stato lo stesso colosso tech, parlando di un attacco hacker alla sicurezza che comporta l'accesso e la diffusione non autorizzata dei dati personali degli utenti. La big tech di Mountain View ha lanciato di recente anche un allarme per un'altra nuova truffa, in cui “malintenzionati si spacciano per il supporto IT di Google per hackerare l'account degli utenti e accedere a informazioni personali o finanziarie”, si legge sul Columbus Dispatch. Per questo motivo, l'azienda californiana ha suggerito ai suoi 2,5 miliardi di utenti Gmail di aggiornare le proprie password e rafforzare la sicurezza. Già nelle settimane scorse, Google aveva riferito di una massiccia operazione di voice phishing.