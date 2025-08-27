La Silicon Valley è ancora la vera capitale mondiale del tech?

La Bay Area cambia pelle, tra rivoluzione IA e nuove sfide geopolitiche. La guerra commerciale con la Cina e le politiche industriali aprono nuovi scenari e accelerano il decentramento. Austin guida come officina del tech, Miami cresce nel fintech e nelle crypto. Parigi e l’India si affermano con startup in grado di attrarre capitali e talenti. L’era dell’egemonia unica finisce, nasce la costellazione globale dell’innovazione