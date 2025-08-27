Esplora tutte le offerte Sky
iPhone 17, Apple lo presenterà a un maxi evento il 9 settembre

Tecnologia
©Getty

Si tratta di un dispositivo super sottile con nuovi aggiornamenti e funzioni. Bisognerà invece attendere ancora il prossimo anno per il celebre iPhone Foldable

Apple lancerà il nuovo iPhone 17 duranti un maxi evento organizzato per il 9 settembre. Il  nuovo modello di iPhone Air presenta diverse peculiarità: innanzitutto, è super sottile. Poi riporta cambiamenti estetici, anche interni, e relativi ai materiali utilizzati, riporta QuiFinanza, oltre a un nuovo modulo fotografico. Bisognerà invece attendere ancora il prossimo anno per il celebre iPhone Foldable, cui si potrebbe fare riferimento durante l'evento dei primi di settembre.

