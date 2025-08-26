Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Apple, attesa per i nuovi iPhone: evento di lancio il 9 settembre

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

L'evento si terrà allo Steve Jobs Theater di Apple Park: l’azienda annuncerà una gamma di nuovi telefoni con processori e specifiche aggiornati ma anche orologi e altri dispositivi

ascolta articolo

Apple è pronta a lanciare i suoi nuovi prodotti: sarà il 9 settembre l'evento autunnale durante il quale l’azienda presenterà le novità svelando gli ultimi modelli di iPhone, orologi e altri dispositivi. L'evento si terrà allo Steve Jobs Theater di Apple Park e, come spiega Reuters, servirà da vetrina degli sforzi dell'azienda per integrare l'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi. Gli analisti si aspettano che Apple rilasci una gamma di nuovi telefoni con processori e specifiche aggiornati, tra cui una nuova versione sottile che sacrifica la durata della batteria e le fotocamere in favore di leggerezza e design. Secondo quanto riportato dai media, Apple presenterà anche una versione più sottile del suo ultimo iPhone, probabilmente denominato iPhoneAir, che richiama le linee iPad Air e MacBook Air. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, l'azienda dovrebbe inoltre presentare nuovi Apple Watch entry-level di fascia alta, iPad Pro aggiornati e una versione più veloce delle cuffie Vision Pro.

Tecnologia: Ultime notizie

Apple, attesa per i nuovi iPhone: evento di lancio il 9 settembre

Tecnologia

L'evento si terrà allo Steve Jobs Theater di Apple Park: l’azienda annuncerà una gamma di nuovi...

AI for Future 2025, a Messina terza edizione del Sud Innovation Summit

Tecnologia

Il 16 e 17 ottobre 2025 la città siciliana torna al centro del dibattito nazionale...

Musk contro Apple e OpenAI: "Danneggiano la concorrenza"

Tecnologia

Il miliardario avvia un'azione legale e afferma che le due società hanno "colluso" per mantenere...

AI, quanto consuma fare una domanda a Gemini? I dati di Google

Tecnologia

Una richiesta di testo 'prompt' al sistema di intelligenza artificiale di Google utilizza 0,24...

Meta e Google stipulano un accordo da 10 miliardi

Tecnologia

I due colossi del tech collaboreranno per creare una sinergia più funzionale in termini di...

Tecnologia: I più letti