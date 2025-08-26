Apple, attesa per i nuovi iPhone: evento di lancio il 9 settembre

Apple è pronta a lanciare i suoi nuovi prodotti: sarà il 9 settembre l'evento autunnale durante il quale l’azienda presenterà le novità svelando gli ultimi modelli di iPhone, orologi e altri dispositivi. L'evento si terrà allo Steve Jobs Theater di Apple Park e, come spiega Reuters, servirà da vetrina degli sforzi dell'azienda per integrare l'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi. Gli analisti si aspettano che Apple rilasci una gamma di nuovi telefoni con processori e specifiche aggiornati, tra cui una nuova versione sottile che sacrifica la durata della batteria e le fotocamere in favore di leggerezza e design. Secondo quanto riportato dai media, Apple presenterà anche una versione più sottile del suo ultimo iPhone, probabilmente denominato iPhoneAir, che richiama le linee iPad Air e MacBook Air. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, l'azienda dovrebbe inoltre presentare nuovi Apple Watch entry-level di fascia alta, iPad Pro aggiornati e una versione più veloce delle cuffie Vision Pro.