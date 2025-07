Pokemon Presents 2025, dove vedere l'evento in diretta streaming

Domani, 22 luglio, alle ore 15 italiane andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Pokémon l’evento dedicato alle rivelazioni più importanti del franchise sulle creature: previste diverse novità in merito ai giochi della serie Pokémon, come Leggende Pokémon Z-A, alle app mobili e anche a un possibile sbarco nel mondo della musica

Manca sempre meno al Pokémon Presents, l’evento che svelerà le novità del mondo dedicato alle creature di Game Freak e Nintendo previsto per domani, martedì 22 luglio, alle ore 15 italiane. La diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Pokémon sarà attivata un'ora prima, alle 14.00 (le 21.00 in Giappone), per dare tempo ai fan di radunarsi.

Le possibili novità

Nel corso dell’evento non mancheranno le notizie relative a possibili novità per l'intero universo Pokémon. Nelle edizioni passate, infatti, oltre ai videogiochi la Nintendo ha sempre dedicato spazio a titoli minori per smartphone e tablet, applicazioni e altre iniziative simili, ed è possibile che faccia lo stesso anche in questo caso, in modo da alimentare l'interesse nei confronti della sua nuova console, Switch 2. Per questa ragione c'è da attendersi aggiornamenti su futuri giochi della serie Pokémon, sulle app mobili, come Pokémon GO o Pokémon Sleep, e anche annunci legati ad altri possibili progetti del brand.

Sbarco nel mondo della musica?

Lo spoiler potrebbe essere lo stesso post apparso sul social X il 15 luglio con il quale si dà notizia dell’evento. "Sembra che Pikachu stia preparando qualcosa", si legge a margine di una nuova foto che ritrae il Pokémon più famoso di sempre di fronte a una console per DJ e a una coppia di altoparlanti. Se si tratti di un tentativo di lanciare un possibile “concerto” con le canzoni più celebri dei Pokemon oppure un spin-off musicale simile a DJ Hero di Activision non è dato sapere al momento. Quel che è certo è che parte dell’evento sarà incentrato su Leggende Pokémon Z-A, il nuovo capitolo della serie Leggende che arriverà il 16 ottobre su Nintendo Switch e Switch 2. Da escludere, invece, possibili novità sulla Decima Generazione Pokémon che potrebbe arrivare nel 2026 per il trentesimo anniversario del franchise.